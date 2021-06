Covid-19 : UNITAID annonce une coopération avec des fournisseurs d’oxygène pour le bénéfice des pays les plus pauvres

Les pénuries d’oxygène médical représentent l’un des aspects tragiques de la pandémie, mais ont une ampleur disproportionnée dans les pays les plus pauvres. Ces difficultés d’accès, qui constituaient déjà un problème chronique dans de nombreuses régions du monde avant la Covid-19, ont été exacerbées par la pandémie, mettant sous pression les systèmes de santé fragiles et provoquant des décès qui auraient pu être évités, note UNITAID dans un communiqué de presse.

D’après les dernières estimations,environ un million de personnes gravement atteintes de Covid-19 dans les pays à revenu faible et intermédiaire ont besoin de 2,2 millions de bouteilles d’oxygène (15,1 millions de mètres cube) par jour. Des augmentations alarmantes de ces besoins ont été observées dans plusieurs pays d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie du Sud-Est.

En vertu des deux mémorandums d’accord signés avec Air Liquide et Linde, chacune de ces entreprises s’est engagée à travailler avec les partenaires pour la santé mondiale associés à l’Accélérateur ACT en vue de favoriser l’accès équitable à l’oxygène dans un certain nombre de pays prioritaires, afin de répondre aux besoins urgents générés par la pandémie de Covid-19.

« Si nous n’améliorons pas considérablement l’approvisionnement en oxygène, nous verrons le nombre de victimes de la Covid-19 dans le monde augmenter plus vite encore. Il est donc crucial d’améliorer les partenariats public-privé, et l’industrie joue un rôle absolument essentiel à cet égard », a déclaré Carl Bildt, Envoyé spécial de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l’Accélérateur ACT et ancien Premier ministre de Suède.

Changer le cours de l’histoire

De son côté le Dr Philippe Duneton, Directeur exécutif d’UNITAID, s’est félicité de l’engagement dont ont fait preuve Air Liquide et Linde.

« C’est la première fois qu’un tel accord est conclu pour favoriser l’accès équitable à l’oxygène, médicament essentiel pour sauver des vies. Nous espérons que d’autres fournisseurs d’oxygène feront de même et se joindront à nous », a-t-il ajouté. « Nous avons une vraie opportunité de changer le cours de l’histoire, aussi bien vis-à-vis de la pandémie de Covid-19 que dans d’autres domaines pour lesquels l’oxygène médical constitue un besoin vital souvent non satisfait : par exemple la lutte contre la pneumonie, la prise en charge des femmes souffrant de complications liées à l’accouchement ou la prise en charge des patients victimes de traumatismes ».

Même avant la Covid-19, la pneumonie était la maladie infectieuse qui faisait le plus de victimes chez les adultes et les enfants à travers le monde : elle a coûté la vie à 2,5 millions de personnes en 2019. La pandémie a exacerbé ce problème, en particulier dans les pays qui connaissent un « double fardeau », à savoir ceux qui sont confrontés à des niveaux élevés de pneumonie et de Covid-19.

A propos :

UNITAID est une agence de santé mondiale qui s’emploie à trouver des solutions innovantes pour prévenir, diagnostiquer et traiter les maladies plus rapidement, plus efficacement et à moindre coût dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Elle finance notamment des initiatives visant à lutter contre de grandes maladies telles que le VIH/sida, le paludisme et la tuberculose, mais aussi contre les co-infections et comorbidités liées au VIH, comme le cancer du col de l’utérus et l’hépatite C.

La Clinton Health Access Initiative, Inc. (CHAI) est une organisation mondiale de santé qui s’engage à sauver des vies et à réduire la charge de morbidité dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Elle travaille avec ses partenaires pour aider à renforcer les capacités des gouvernements et du secteur privé au niveau local à créer et à maintenir des systèmes de santé de haute qualité.