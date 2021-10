L'ONU à l'Expo de Dubaï : 5 choses à savoir

1) Les Expos, c’est quoi ?

Les expositions, également connues sous le nom de « foires mondiales », existent sous diverses formes depuis plus de deux siècles, comme une opportunité pour les nations de présenter de nouvelles technologies, de nouveaux produits et de nouvelles idées.

À l'époque précédant les voyages de masse, elles étaient l'un des rares moyens pour la plupart des gens de découvrir d'autres cultures et de découvrir le monde, et certaines des grandes Expos du XIXe siècle ont eu un impact durable sur les pays dans lesquels elles ont eu lieu.

La Grande Exposition de 1851 à Londres, par exemple, qui s'est déroulée dans un bâtiment emblématique en fonte et en verre nommé The Crystal Palace, a présenté les fruits de la révolution industrielle, tandis que l'Exposition Universelle de 1889 à Paris a présenté la Tour Eiffel, que certains critiques ont rejetée comme une construction laide qui méritait d'être démantelée d'ici la fin de l'événement.

Depuis lors, il est devenu de plus en plus facile de voyager dans différentes parties du monde, mais même au vingtième siècle, plusieurs Expos ont encore laissé une marque durable sur leurs villes hôtes. L'emblématique Space Needle de la ville américaine de Seattle, érigée pour l'Expo de 1962, par exemple, ou l'Atomium de Bruxelles, construit pour l'édition 1958.

Unsplash/Wilber Díaz L'Atomium à Bruxelles a été construit pour l'Expo de 1958.

2) Que se passe-t-il à l’Expo de Dubaï ?

L'Expo de Dubaï est présentée comme le plus grand événement organisé dans le monde arabe. Elle a été affectée par la pandémie de Covid-19, qui a contraint les organisateurs à repousser le lancement à 2021. Les Emirats arabes unis espèrent que l'Expo relancera leur économie, en particulier le tourisme, qui est un secteur particulièrement important pour le pays.

Pour séduire les visiteurs, un immense site de 4,3 kilomètres carrés, contenant plus de 200 pavillons, a été aménagé dans le désert. Des expériences culturelles, des divertissements, des expositions et des conférences éducatives sont prévus.

Dubaï perpétue la tradition de l'Expo en matière d'architecture innovante, avec le dôme Al Wasl, le plus grand dôme sans support au monde et la plus grande surface de projection à 360 degrés, comme pièce maîtresse, et elle présentera également une technologie innovante : la société de covoiturage Uber devrait présenter ses voitures volantes.

Outre les 192 pavillons nationaux, il existe des « pavillons spéciaux », centrés sur les thèmes de l'opportunité, de la mobilité et de la durabilité. L'un d'eux, le pavillon « Mission Possible », abrite le centre des Nations Unies.

ONU Info/Maher Nasser L'Expo 2020 de Dubaï a ouvert aux Emirats arabes unis.

3) Que puis-je voir au Centre de l’ONU ?

L'ONU prévoit une série d'événements et d'activités dans ce centre, y compris des expériences immersives, des expositions interactives, des ateliers, des projections de films, des campagnes de plaidoyer, des performances culturelles et des installations, ainsi que des dialogues et des conversations sur des sujets liés aux objectifs de développement durable (ODD), les cibles convenues au niveau mondial pour réduire la pauvreté et promouvoir la paix et l'égalité tout en protégeant l'environnement mondial. Il y aura une liste plus détaillée des événements ici.

Des œuvres inspirées des Objectifs seront exposées, avec un lancement officiel le 9 novembre, qui comprendra une série de tables rondes avec les artistes, et une expérience d'exposition virtuelle pour un public plus large. Et, le 24 octobre, Journée des Nations Unies, une série d'événements aura lieu, notamment une cérémonie officielle au dôme Al Wasl et une performance de l'Emirates Youth Symphony Orchestra (EYSO).

4) Pourquoi l'ONU est-elle à l'Expo 2020 ?

Pendant les six mois de l'Expo, qui se poursuit jusqu'à fin mars 2022, plusieurs millions de personnes du monde entier sont attendues à Dubaï. Pour l'ONU, c'est l'occasion de montrer le travail de l'Organisation et d'expliquer pourquoi il est essentiel pour surmonter les défis mondiaux, tels que la pandémie de Covid-19 et le changement climatique, et atteindre les ODD.

Maher Nasser, le Commissaire général des Nations Unies à l'Expo, a décrit l'événement comme « une excellente plate-forme pour le dialogue et la collaboration mondiale, offrant une occasion unique de montrer non seulement le pouvoir de l'ingéniosité et de l'innovation, mais aussi le pouvoir de la coopération et comment les pays se rassemblent, unis dans une vision partagée, une vision pour atteindre les Objectifs de développement durable d'ici 2030 ».

M. Nasser a ajouté que le thème de l'Expo 2020 - « Connecter les esprits, créer l'avenir » - consiste à travailler ensemble pour construire un avenir dans lequel chacun prospère dans la paix, la dignité et l'égalité sur une planète saine. « Notre objectif ultime », a-t-il déclaré, « est d'encourager les participants internationaux et les visiteurs à reconnaître que l'agenda du développement durable est leur agenda ; il s'agit d'un programme adopté par les dirigeants mondiaux aux Nations Unies et ne peut être atteint que si tous les secteurs de chaque nation s'engagent envers les objectifs et agissent pour remplir ces engagements ».

5) Où puis-je obtenir plus d'informations ?

La page web du Centre de l’ONU (UN Hub) est ici et contiendra des informations sur les engagements et les événements tout au long des six mois de l'Expo, au fur et à mesure qu'ils seront confirmés.