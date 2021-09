Ces réflexions ont abouti à Notre programme commun, un nouveau rapport historique publié vendredi par le Secrétaire général de l'ONU, exposant sa vision pour l'avenir de la coopération mondiale.

António Guterres a présenté ce rapport lors d'une réunion de l'Assemblée générale des Nations Unies vendredi, décrivant l'état précaire d'un monde soumis à un stress énorme et menacé de « grave instabilité et de chaos climatique ».

« De la crise climatique à notre guerre suicidaire contre la nature et à l'effondrement de la biodiversité, notre réponse mondiale est trop faible, trop tardive », a déclaré le Secrétaire général. « Les inégalités incontrôlées sapent la cohésion sociale, créant des fragilités qui nous affectent tous. La technologie avance sans garde-fous pour nous protéger de ses conséquences imprévues ».

Le chef de l'ONU a décrit les consultations approfondies qui ont contribué à ce rapport, un exercice d'écoute qui a conduit l'ONU à conclure qu'un multilatéralisme renforcé est le moyen de faire face aux crises mondiales (voir l'encadré ci-dessous).

Photo ONU/Igor Rugwiza L'ouragan Matthew frappant Port-au-Prince, en Haïti (photo d'archives).

Crise perpétuelle ou progrès vers un avenir plus vert ?

Deux futurs sont présentés dans le rapport : l'un d'effondrement et de crise perpétuelle, et un autre dans lequel il y a des progrès vers un avenir plus vert et plus sûr.

Le scénario apocalyptique décrit un monde dans lequel le nouveau coronavirus est en perpétuelle mutation, car les pays riches accumulent des vaccins et les systèmes de santé sont débordés.

Dans cet avenir, la planète devient inhabitable en raison de la hausse des températures et des événements météorologiques extrêmes, et un million d'espèces sont au bord de l'extinction.

Cela s'accompagne d'une érosion continue des droits de l'homme, d'une perte massive d'emplois et de revenus, ainsi que de manifestations et de troubles croissants, qui se heurtent à une violente répression.

Ou bien, nous pourrions aller dans l'autre sens, en partageant équitablement les vaccins et en déclenchant une reprise durable dans laquelle l'économie mondiale est réorganisée pour être plus durable, résiliente et inclusive.

En décarbonisant l'économie, la hausse des températures mondiales serait limitée, les pays fortement touchés par le changement climatique seraient soutenus et les écosystèmes seraient préservés pour les générations futures, selon le rapport.

Cette approche annoncerait une nouvelle ère pour le multilatéralisme, dans laquelle les pays travaillent ensemble pour résoudre les problèmes mondiaux ; le système international fonctionne rapidement pour protéger tout le monde en cas d'urgence ; et l'ONU est universellement reconnue comme une plate-forme de confiance pour la collaboration.

Objectifs et solutions

L'importance de protéger les groupes vulnérables est reconnue dans les engagements en faveur de l'égalité des sexes et de ne laisser personne de côté, qui comprennent le renforcement des protections sociales et la promotion de la parité entre les sexes.

Garantir une économie mondiale plus durable est identifié comme un objectif, avec un soutien aux plus pauvres et un système commercial international plus juste.

L'action climatique obtient une mention spéciale, avec des engagements visant à limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius au-dessus des niveaux préindustriels, et des émissions zéro nettes de carbone d'ici 2050, et la fin des subventions aux combustibles fossiles, une transformation des systèmes alimentaires et un ensemble de mesures de soutien pour les pays en développement.

Et, notant la crise sanitaire actuelle créée par la pandémie de Covid-19, le rapport appelle à un plan de vaccination de 50 milliards de dollars, pour au moins doubler la production de vaccins, garantissant qu'ils atteignent au moins 70% de la population mondiale au cours de la première moitié de 2022.

Photo Arne Hoel/Banque mondiale Des jeunes utilisant des ordinateurs dans un café Internet à Kampala, en Ouganda.

Sommet du futur

Afin d'atteindre ces objectifs, le Secrétaire général recommande un Sommet du futur, qui « forgerait un nouveau consensus mondial sur ce à quoi devrait ressembler notre avenir et comment nous pouvons le garantir ».

Le Sommet aborderait les questions pérennes de la paix et de la sécurité, en établissant un « nouvel agenda pour la paix », avec davantage d'investissements pour la consolidation de la paix, un soutien à la prévention des conflits régionaux, une réduction des risques stratégiques tels que les armes nucléaires et la cyberguerre - et un dialogue sur l'espace extra-atmosphérique pour s'assurer qu'il est utilisé de manière pacifique et durable.

L'application des droits de l'homme en ligne serait également couverte lors du Sommet, dans un Pacte numérique mondial, afin de garantir que les nouvelles technologies soient une force pour le bien. D'autres pistes incluraient l'utilisation pacifique et durable de l'espace extra-atmosphérique et la gestion des futurs chocs et crises.

Le Sommet, a déclaré M. Guterres, devrait tenir compte du contexte plus complexe d'aujourd'hui pour la gouvernance mondiale… l’objectif devant être un multilatéralisme plus inclusif et en réseau, pour naviguer dans ce paysage complexe et fournir des solutions efficaces.

En plus du Sommet du futur, le rapport propose des réunions biennales de haut niveau au niveau des chefs d'État et de gouvernement, entre le G20, l'ECOSOC, les chefs d'institutions financières internationales et le Secrétaire général de l'ONU, visant à créer une économie mondiale plus durable, inclusive et résiliente.

Le rapport appelle également à de meilleurs partenariats entre les gouvernements, les organisations multilatérales, le secteur privé et la société civile ; et une plateforme d'urgence pour mieux se préparer aux crises mondiales, avec une sécurité sanitaire mondiale renforcée.

Un exemple est la création d'un Laboratoire du Futur, qui travaillerait avec des partenaires tels que les gouvernements, les universités, la société civile et le secteur privé, pour publier des rapports réguliers sur les mégatendances et les risques de catastrophes.

En outre, des mesures sur l'éducation, la formation professionnelle et l'apprentissage tout au long de la vie sont proposées, notamment un sommet sur la transformation de l'éducation prévu pour 2022, pour faire face à la crise de l'apprentissage et élargir les opportunités et les espoirs de 1,8 milliard de jeunes dans le monde, et un sommet social mondial, organisé en 2025, qui coordonnerait les efforts internationaux pour créer des sociétés pacifiques et sûres fondées sur les droits humains et la dignité pour tous.

Ces réunions coordonneraient les efforts pour mettre en place des politiques inclusives et durables permettant aux pays d'offrir des services de base et une protection sociale à leurs citoyens. « Les gouvernements ne devraient plus jamais avoir à choisir entre servir leur peuple ou rembourser leur dette », a déclaré M. Guterres.

@MINUSMA Des casques bleus du contingent ivoirien de la MINUSMA en patrouille dans la région de Tombouctou au Mali

Mise à niveau de l'ONU

L'une de ces institutions est, bien sûr, l'ONU elle-même, qui, selon le rapport, doit être mise à niveau, avec une approche plus participative et consultative, la parité des sexes d'ici 2028, le rétablissement du Conseil consultatif scientifique du Secrétaire général, et une politique qui place les personnes au centre du système des Nations Unies, en tenant compte de l'âge, du sexe et de la diversité.

D'autres propositions concernent l'amélioration de la participation des jeunes au processus politique et les efforts pour réduire le chômage des jeunes. Le rapport recommande la nomination d'un Envoyé spécial pour les générations futures, afin de donner du poids aux intérêts de ceux qui naîtront au cours du siècle à venir, et d'un nouveau Bureau des Nations Unies pour la jeunesse pour renforcer l'engagement avec les jeunes dans l'ensemble du travail de l'Organisation.

Alors que l'ONU s'embarque dans la Décennie d'action - 10 ans pour faire de réels progrès pour tenir la promesse d'un avenir durable et plus juste d'ici 2030 - il y a une opportunité de remodeler le monde pour le mieux, avec le multilatéralisme au cœur du processus.

Cependant, comme le montre le « scénario d’effondrement », le fait de ne pas travailler efficacement ensemble risque de causer des dommages importants et irréversibles à la planète et même à la vie elle-même.

Dans son discours à l'Assemblée générale, M. Guterres a souligné que Notre programme commun est animé par la solidarité, « le principe de travailler ensemble, en reconnaissant que nous sommes liés les uns aux autres et qu'aucune communauté ou pays, aussi puissant soit-il, ne peut résoudre seul ses défis ».

Photo PNUD/Fahad Kaiser Distribution de nourriture pendant la pandémie de Covid-19 au Bangladesh (photo d'archives).

Façonner notre avenir ensemble