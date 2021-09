L’OMS inaugure à Berlin un centre de détection des risques de pandémie

Le Centre de l'OMS pour le renseignement sur les pandémies et les épidémies réunira divers partenaires dans plusieurs disciplines afin que les données soient partagées pour le bien commun.

Surtout, il aidera les experts et les décideurs du monde entier à prévoir, détecter et évaluer les risques d'épidémie et de pandémie afin qu'ils puissent répondre rapidement aux futures urgences de santé publique.

« Le monde doit être capable de détecter de nouveaux événements à potentiel pandémique et de surveiller les mesures de lutte contre les maladies en temps réel pour créer une gestion efficace des risques de pandémie et d'épidémie », a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, le Directeur général de l'OMS, dans un communiqué de presse.

« Ce centre sera la clé de cet effort, tirant parti des innovations en science des données pour la surveillance et la réponse en matière de santé publique, et créant des systèmes grâce auxquels nous pouvons partager et étendre l'expertise dans ce domaine à l'échelle mondiale », a-t-il ajouté.

L'Allemagne a fourni un investissement initial de 100 millions de dollars pour le centre, qui sera dirigé par le Dr Chikwe Ihekweazu, actuellement Directeur général du Nigeria Center for Disease Control.

Partage d'expertise et de connaissances

S'exprimant lors du lancement, la Chancelière allemande Angela Merkel a souligné la contribution de son pays à la science médicale, notamment le développement de tests et de vaccins contre le nouveau coronavirus.

« La pandémie de Covid-19 a illustré ce que nous pouvons réellement accomplir si nous combinons nos forces », a-t-elle déclaré. « Des experts du monde entier à une vitesse énorme, ont pu enrichir et partager leur expertise et leurs connaissances afin de décoder le coronavirus ».

Le centre fait partie du Programme d'urgence sanitaire de l'OMS, dirigé par le Dr Michael Ryan. Il est à l'avant-garde de la gestion des risques aigus pour la santé mondiale depuis plus de deux décennies, notamment la pandémie de Covid-19 mais aussi les épidémies d'Ebola et de rougeole.

« D'après mon expérience, il y a trois choses qui sont essentielles pour une réponse efficace à une épidémie ou une pandémie : être prêt, être rapide et être agile », a déclaré le Dr Ryan lors du lancement.

« Mieux nous nous préparerons, plus nous serons prêts à réagir. Plus nous identifions rapidement les nouveaux risques de maladies infectieuses, plus nous pouvons réagir rapidement. Plus nous sommes adaptables et agiles, plus notre réponse sera efficace. Rien de tout cela n'est possible sans de meilleures données, renseignements, analyses et informations pour améliorer la vitesse et l'adaptabilité de notre réponse », a-t-il ajouté.

Le centre de l'OMS fonctionne actuellement à partir d'un centre fourni par Charité - Universitätsmedizin Berlin, l'un des plus grands hôpitaux universitaires d'Europe. Il déménagera bientôt dans un emplacement permanent dans le quartier Kreuzberg de la ville.