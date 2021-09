Covid-19 : plus de 4,4 millions de cas enregistrés dans le monde en une semaine

« Avec un peu moins de 4,4 millions de nouveaux cas déclarés cette semaine (23-29 août), le nombre de nouveaux cas déclarés dans le monde reste similaire à celui de la semaine précédente après avoir augmenté pendant près de deux mois », note l’OMS dans son dernier bulletin épidémiologique. Selon l’Agence sanitaire mondiale de l’ONU, toutes les régions ont ainsi enregistré une baisse (Afrique et Amériques) ou une tendance similaire (Europe, Asie du Sud-Est et régions de la Méditerranée orientale) du nombre de nouveaux cas.

Seule exception relevée par l’OMS, la région Pacifique occidental qui a signalé une augmentation de 7 % par rapport à la semaine précédente.

De plus, le nombre de décès signalés dans le monde cette semaine est également similaire à celui de la semaine dernière, avec un peu plus de 67.000 nouveaux décès. La Méditerranée orientale et le Pacifique occidental ont été les régions de l’OMS qui ont enregistré une hausse du nombre de décès hebdomadaires, de 9 % et 16 % respectivement.

OPS Colombie/Karen González Abr Un membre de la communauté indigène en Colombie reçoit une vaccination covid-19.

Les taux d’incidence hebdomadaire de cas et de décès plus élevés en Amérique

Dans le même temps, l’Asie du Sud-Est a enregistré la plus forte baisse (20 %). Le nombre de décès signalés dans les Régions d’Afrique, d’Europe et des Amériques était similaire à celui de la semaine dernière.

Les Régions rapportant les taux d’incidence hebdomadaire de cas et de décès pour 100.000 habitants les plus élevés restent les mêmes que la semaine dernière. Il s’agit des Amériques (144,9 nouveaux cas pour 100.000 habitants ; 2,2 décès pour 100.000 habitants) et de l’Europe (125,7 nouveaux cas pour 100.000 habitants ; 1,3 décès pour 100.000 habitants).

La Région de la Méditerranée orientale a également signalé une incidence élevée de décès hebdomadaires (1,1 pour 100.000 habitants).

Plus globalement, les plus grands nombres de nouveaux cas ont été signalés par les États-Unis d’Amérique. Avec plus de 938.000 nouvelles contaminations, il s’agit toutefois d’une baisse de 8 % par rapport à la semaine précédente.

Mohamed Yassin Une femme arabo-israélienne montre sa carte Covid-19 qui indique qu'elle a été vaccinée contre le virus.

Plus de 216 millions de cas dans le monde dont 4.507.837 morts

Suivent l’Inde (270.796 nouveaux cas ; hausse de 17 %), l’Iran (254.753 nouveaux cas ; semblable à la semaine précédente), le Royaume-Uni (237.556 nouveaux cas ; augmentation de 8 %) et le Brésil (175.807 nouveaux cas ; diminution de 16 %).

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 4.507.837 morts dans le monde, selon un bilan établi mercredi par l’OMS. Plus de 216 millions de cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie.

Et à la date du 30 août 2021, plus de cinq milliards de doses de vaccin ont été administrées dans le monde dont la majorité dans les pays riches.

Le détail des données par région montre qu’au cours des deux derniers mois, le Pacifique occidental a enregistré une tendance à la hausse du nombre de cas et de décès hebdomadaires. Au cours de la semaine écoulée, la Région a ainsi signalé plus de 553.000 nouveaux cas et plus de 6.800 nouveaux décès, soit des hausses respectives de 7 % et 16 % par rapport à la semaine précédente.

Banque asiatique de développement/Afriadi Hikmal Des agents de santé arrivent dans un grand centre de test de la Covid-19 à Jakarta, en Indonésie (photo d'archives).

Le Pacifique occidental signale la plus forte hausse proportionnelle de nouveaux décès

Près de la moitié (48 %) de tous les pays du Pacifique occidental ont signalé des augmentations cette semaine. La Région a ainsi enregistré la plus forte augmentation proportionnelle du nombre de nouveaux décès cette semaine. Selon l’OMS, cette hausse est due à des augmentations substantielles de l’incidence des cas en Polynésie française (86 %), au Japon (53 %) et au Vietnam (36 %).

En Méditerranée orientale, alors que le nombre de nouveaux cas signalés cette semaine est resté similaire à celui de la semaine précédente avec plus de 443.000 nouveaux cas, la région a signalé plus de 7.800 nouveaux décès. Il s’agit d’une augmentation de 9 % par rapport à la semaine précédente. Cette tendance à la hausse de la mortalité peut être attribuée au fait que le nombre de décès a augmenté dans 9 des 22 pays (41 %) de la région cette semaine.

De son côté, le continent africain a enregistré plus de 147.000 nouveaux cas, soit une diminution de 7 % par rapport à la semaine précédente. « La Région poursuit sa tendance à la baisse », relève l’OMS. Et au cours de la semaine écoulée, deux pays, l’Afrique du Sud et l’Éthiopie, ont été à l’origine de plus de la moitié (59 %) de tous les nouveaux cas signalés dans la Région.

© UNICEF/Apagnawen Annankra Une femme est vaccinée contre la Covid-19 dans un hôpital à Kumasi, au Ghana.

Hausse des décès dans de nombreux pays européens

Plus de 3.800 nouveaux décès ont été signalés dans la Région cette semaine, soit un nombre similaire à celui de la semaine précédente. Toutefois, un certain nombre de pays continuent de faire état de tendances inquiétantes en matière de mortalité ; au cours de la semaine écoulée, huit pays ont signalé une augmentation de plus de 50 % du nombre de décès hebdomadaires.

Globalement, dans la Région européenne, le nombre de nouveaux cas et de décès signalés cette semaine est resté similaire à celui de la semaine précédente, avec plus de 1,1 million de nouveaux cas et plus de 12.000 nouveaux décès. Bien que le nombre de nouveaux cas hebdomadaires semble se stabiliser, le nombre de nouveaux décès, tout en montrant des signes de ralentissement, a continué d’augmenter dans de nombreux pays de la Région, et doit continuer à être suivi de près.

Bien qu’elle ait enregistré la plus forte diminution proportionnelle (9 %) du nombre de cas cette semaine, les Amériques ont signalé plus de 1,4 million de nouveaux cas, soit le plus grand nombre de cas signalés dans le monde.

Les États-Unis d’Amérique ont continué de signaler le plus grand nombre de cas du continent, représentant 63 % de tous les nouveaux cas signalés cette semaine. Des augmentations notables du nombre de cas ont également été observées au Canada (hausse de 28 %) et au Guatemala (augmentation de 23 %) cette semaine.

Photo UNICEF/Daniele Volpe On estime que le premier jour de classe a été reporté en raison de la Covid-19 pour 140 millions d'enfants.

Le variant Delta est désormais présent dans 170 pays

Les Amériques ont signalé plus de 22.000 nouveaux décès cette semaine, soit un nombre similaire à celui de la semaine précédente.

Pour l’Asie du Sud-Est, l’incidence des cas est relativement similaire à celle de la semaine précédente, avec plus de 596.000 nouveaux cas. Malgré une baisse régionale du nombre de décès, trois pays ont signalé des hausses de plus de 15 % cette semaine : Timor-Leste (32 %), Sri Lanka (19 %) et Inde (17 %).

La Région a signalé plus de 14.000 nouveaux décès, soit une diminution de 20 % par rapport à la semaine précédente, due en grande partie au fait que 60 % (6/10) des pays de la Région ont signalé une baisse de la mortalité hebdomadaire au cours de la semaine écoulée.

À l’échelle mondiale, des cas de la variante Alpha ont été signalés dans 193 pays (un nouveau pays depuis la semaine dernière), territoires ou zones, tandis que 141 pays (aucun nouveau pays) ont signalé des cas de la variante Bêta. 91 pays (cinq nouveaux pays) ont signalé des cas de la variante Gamma. Avec sept nouveaux pays, le variant Delta est désormais présent dans 170 pays.