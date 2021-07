RCA : un expert de l'ONU appelle à mener une enquête impartiale sur les meurtres de Bongboto et traduire les responsables en justice  

« Je déplore vivement ces meurtres et je demande que justice soit rendue aux victimes et à leurs familles », a déclaré Yao Agbetse, l’expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme en RCA.

Les 13 personnes ont été tuées le 21 juillet dans les environs du village de Bongboto, à 12 kilomètres de Bossangoa (préfecture de l'Ouham - sous-préfecture de Bossangoa) sur l'axe Bossangoa-Nana-Bakassa, à quelque 300 kilomètres au nord de la capitale centrafricaine.

La mission de maintien de la paix des Nations Unies dans le pays (MINUSCA) a envoyé une patrouille conjointe de la police des Nations Unies (UNPOL) et de sa force sur l'axe Bossangoa-Nana-Bakassa et a dépêché une mission conjointe composée d'UNPOL et de sa section des droits de l'homme pour enquêter et établir les faits.

« Je lance un appel aux autorités centrafricaines pour qu'elles fassent toute la lumière sur cet incident alarmant dans les meilleurs délais », a déclaré M.Agbetse.

L’expert a souligné que des enquêtes « impartiales et diligentes doivent être menées, les faits établis, les auteurs et tous leurs complices identifiés ».

Selon luii le gouvernement centrafricain « doit tenir sa promesse – faite dans un communiqué publié le jour même de la découverte des corps - d'ouvrir une enquête judiciaire pour identifier les auteurs de ces crimes odieux et leurs complices et les traduire en justice ».

« Les victimes et leurs familles ne méritent pas moins », a conclu M. Agbetse.