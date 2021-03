Une vingtaine de dirigeants mondiaux, dont le chef de l’OMS, lancent un appel en faveur d'un traité sur les pandémies

« La pandémie de Covid-19 représente le plus grand défi auquel la communauté mondiale est confrontée depuis les années 1940. A cette époque, les dirigeants politiques ont pris la mesure des ravages provoqués par les deux guerres mondiales et se sont retrouvés pour former le système multilatéral », écrivent ces dirigeants, dont le Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.

« Alors que nous luttons ensemble pour venir à bout de la pandémie de Covid-19, notre espoir est aujourd’hui le même de mettre en place une structure plus solide pour le secteur de la santé internationale afin de protéger les prochaines générations », ajoutent-ils.

Selon les signataires de la tribune, « il y aura d’autres pandémies et d’autres situations d’urgence sanitaire de grande ampleur. Aucun gouvernement ni aucun organisme multilatéral ne peut, seul, faire face à cette menace. La question n’est pas de savoir si cela aura lieu, mais quand ».

« Ensemble, nous devons être mieux à même de prévoir les pandémies, de les prévenir, de les détecter, de les évaluer et d’y réagir efficacement et d’une manière parfaitement coordonnée. La pandémie de Covid-19 nous a rappelé brutalement et dans la douleur que nul n’est en sécurité tant que tout le monde ne l’est pas », estiment-ils.

Le principal objectif d’un nouveau traité international sur la préparation et la riposte en cas de pandémie serait de favoriser une approche globale et multisectorielle pour renforcer les capacités nationales, régionales et mondiales et la résilience aux futures pandémies. C'est une occasion pour le monde de se rassembler en tant que communauté mondiale pour une coopération pacifique qui va au-delà de la crise de la Covid-19.

Selon la tribune, le traité « serait enraciné dans la constitution de l'OMS, faisant appel à d'autres organisations pertinentes essentielles à cet effort, à l'appui du principe de la santé pour tous ». « Les instruments de santé mondiaux existants, en particulier le Règlement sanitaire international, sous-tendent un tel traité, garantissant une base solide et éprouvée sur laquelle nous pouvons construire et améliorer », ajoutent les dirigeants mondiaux.

La tribune a été signée par :

J. V. Bainimarama, Premier ministre des Fidji; Prayut Chan-o-cha, Premier ministre de la Thaïlande; António Luís Santos da Costa, Premier ministre du Portugal; Mario Draghi, Premier ministre d'Italie; Klaus Iohannis, Président de la Roumanie; Boris Johnson, Premier ministre du Royaume-Uni; Paul Kagame, Président du Rwanda; Uhuru Kenyatta, Président du Kenya; Emmanuel Macron, Président de la France; Angela Merkel, Chancelière de l’Allemagne; Charles Michel, Président du Conseil européen; Kyriakos Mitsotakis, Premier ministre de la Grèce; Moon Jae-in, Président de la République de Corée; Sebastián Piñera, Président du Chili; Carlos Alvarado Quesada, Président du Costa Rica; Edi Rama, Premier ministre de l'Albanie; Cyril Ramaphosa, Président de l'Afrique du Sud; Keith Rowley, Premier ministre de Trinité-et-Tobago; Mark Rutte, Premier ministre des Pays-Bas; Kais Saied, Président de la Tunisie; Macky Sall, Président du Sénégal; Pedro Sánchez, Premier ministre espagnol; Erna Solberg, Première ministre de Norvège; Aleksandar Vučić, Président de la Serbie; Joko Widodo, Président de l'Indonésie; Volodymyr Zelensky, Président de l'Ukraine; Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l'Organisation mondiale de la santé.