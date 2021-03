L’Heure pour la Terre : « Nous devons faire la paix avec la nature » - Guterres

Dans son message pour marquer cet événement, le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a déclaré que l’ONU était fière de s’associer à cet événement, « qui nous rappelle que de petits gestes peuvent faire une grande différence ».

« Je vous invite donc à vous joindre à moi pour que, ensemble, partout, nous éteignions les lumières pendant une heure, le samedi 27 mars, à 20h30, heure locale », a-t-il lancé aux populations du monde entier.

Comme les années précédentes, l'ONU éteindra ses lumières au siège à New York à 20h30, heure de New York.

Le Secrétaire général a déclaré que les êtres humains devaient « faire la paix avec la nature », car sans elle, « nous ne pouvons pas prospérer ni même survivre sur la Terre ».

Il a rappelé que les dérèglements climatiques, la perte de biodiversité et la pollution menacent des vies, des emplois et la santé et qu’il est temps « de réévaluer notre relation avec la nature et de remettre les compteurs à zéro ».

Des solutions disponibles

Selon lui, l’année 2021 est le moment d’inverser le cours des choses, alors que « des solutions abordables, pratiques et réalistes sont disponibles ».

« Nous pouvons fournir des énergies renouvelables et des systèmes alimentaires durables à toutes et tous. Nous pouvons réduire les émissions et recourir à des solutions fondées sur la nature pour bâtir un monde plus résilient et neutre en carbone », a déclaré le chef de l’ONU.

« Chacun et chacune d’entre nous doit agir pour sauvegarder notre planète. Ensemble, nous pouvons construire un avenir plus prometteur et plus prospère », a-t-il lancé aux populations du monde entier.

« En cette année décisive, faites en sorte que vos actions et vos voix envoient un message clair aux dirigeants du monde entier : il est temps de faire place à l’audace et à l’ambition. Montrons au monde que nous sommes déterminés à protéger la Terre, notre seule maison à tous », a ajouté le Secrétaire général.