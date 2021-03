Covid-19 : le nombre d’infections augmente pour la 4e semaine consécutive, les décès se stabilisent (OMS)

Le nombre de nouveaux décès dus au coronavirus s'est stabilisé après une baisse de six semaines, avec un peu plus de 60.000 nouveaux décès signalés.

L'Europe et les Amériques continuent de représenter près de huit cas et décès sur dix, tandis que la seule région à enregistrer une baisse du nombre de décès est le Pacifique occidental, avec une diminution de près d'un tiers par rapport à la semaine précédente.

Aucune région n'est épargnée

Les infections ont augmenté de façon notable en Asie du Sud-Est, dans le Pacifique occidental, en Europe et en Méditerranée orientale, selon le bulletin épidémiologique hebdomadaire de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Dans la région africaine et celle des Amériques, les chiffres de l'infection sont restés stables ces dernières semaines, bien que l'OMS ait signalé des « tendances inquiétantes » dans certains pays de ces régions.

Il s'agit notamment du Brésil, où le nombre le plus élevé de nouveaux cas a été signalé (508.010 nouveaux cas en une semaine, soit une augmentation de 3%).

Les États-Unis ont enregistré 374.369 nouveaux cas, soit une diminution de 19%, tandis que l'Inde a enregistré 240.082 nouveaux cas, soit une augmentation de 62%, la France a enregistré 204.840 nouveaux cas (soit une augmentation de 27%) et l'Italie a connu peu de changement, avec 154.493 nouveaux cas enregistrés.

© UNICEF/COVAX/Carlos César Un professionnel de santé de terrain a été la deuxième personne en Angola à recevoir le vaccin anti-Covid-19.

Variants préoccupants

Selon l'OMS, les dernières données sur les variants du coronavirus indiquent que la souche dite « britannique » est présente dans 125 pays, dans les six régions du monde.

Ce variant - VOC202012/01 - peut être associé à un risque accru d'hospitalisation, de gravité et de mortalité, a fait remarquer l'OMS, citant une étude portant sur 55.000 patients atteints de la maladie Covid-19 entre octobre et janvier derniers, où les décès dus au variant britannique étaient de 4,1 pour 1.000, contre 2,5 pour 1.000 chez les personnes infectées par le coronavirus circulant précédemment.

Sur une note plus positive, les données des tests vaccinaux menés en Angleterre de décembre 2020 à février 2021 - lorsque le VOC202012/01 était très prévalent – « ont montré l'efficacité précoce en situation réelle du vaccin Pfizer/BioNTech - BNT162b2 et AstraZeneca - ChAdOx1 contre les cas de Covid-19 confirmés, les hospitalisations et les décès », explique l'OMS.

Le variante dit « sud-africain » - 501Y.V2 - est désormais présent dans 75 pays de toutes les régions, poursuit l'OMS, dans « plus de 90 % des spécimens séquencés dans certains contextes ».

Mettant en avant les résultats d'une étude comparant les admissions hospitalières en Afrique du Sud lors du pic de la première vague du coronavirus à la mi-juillet 2020 avec la deuxième vague qui a atteint son pic en janvier 2021 - lorsque le variant 501Y.V2 était le variant prédominant - l'OMS a souligné que « le risque de mortalité à l'hôpital a augmenté de 20% ».

Le troisième variant préoccupant, P.1, a été signalé dans trois autres pays au cours de la semaine dernière, ce qui porte le total à 41 nations dans toutes les régions.

L'OMS a cité une analyse récente des hospitalisations et de la fréquence du P.1 dans la ville de Manaus, dans l'État d'Amazonas, au Brésil, où il a été détecté pour la première fois, en notant qu'il s'est largement répandu.

« Sur la base des résultats préliminaires, on constate que P.1 est 2,5 fois plus transmissible (...) par rapport au variant qui circulait précédemment, tandis que la probabilité de réinfection s'est avérée faible (à) 6,4 % », précise l’OMS.

Dans le monde, au 23 mars, 123.419.065 cas confirmés de Covid-19, dont 2.719.163 décès, ont été signalés à l'OMS.

Au 22 mars 2021, 403.269.879 doses de vaccin ont été administrées.