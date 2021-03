L'UNESCO marque la Journée mondiale de la poésie en soulignant le pouvoir de la créativité

A l’occasion de la Journée mondiale de la poésie, célébrée le 21 mars, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) rappelle qu'elle est appréciée dans toutes les cultures à travers l'histoire et qu'elle constitue l'une des formes les plus riches d'expression et d'identité culturelles et linguistiques.