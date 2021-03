Plus d’ingénieurs, davantage pluridisciplinaires, sont nécessaires pour créer un monde durable (UNESCO)

L’étude, intitulée "L’Ingénierie au service du développement durable : réaliser les Objectifs de développement durable", met l’accent sur l’insuffisance des capacités d’ingénierie actuelles dans la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) fixés à l’échelle internationale et attire l’attention sur le manque de diversité dans ce domaine.

Elle explique en quoi l’égalité des chances est indispensable pour garantir l’inclusivité et l’égalité des sexes dans la profession et permettre à celle-ci de déployer tout son potentiel.

« L’ingénierie est l’une des clés du développement durable de nos sociétés ; pour en exploiter tout le potentiel, le monde a besoin de plus d’ingénieurs et d’une meilleure égalité », a déclaré la Directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay, à l’occasion de la publication.

Les innovations scientifiques à la clef d’une meilleure résilience

Le rapport souligne que « la situation sans précédent vécue avec la pandémie de Covid-19 a révélé à quel point nos sociétés sont interconnectées et a montré comment les innovations scientifiques pouvaient permettre une meilleure résilience grâce à l’application concrète de l’ingénierie ».

Il fournit un aperçu des innovations en ingénierie ainsi que des actions menées en vue de la réalisation des ODD, auxquelles ont contribué des acteurs originaires de toutes les régions du monde et met en évidence le rôle essentiel de l’ingénierie dans la réalisation de chacun des 17 ODD, expliquant en quoi la mobilisation de la profession est indispensable.

Le document démontre également dans quelle mesure les innovations en ingénierie et dans les nouvelles technologies améliorent notre monde - particulièrement celles qui se basent sur les technologies et les données de l’information et de la communication.

L’ingénierie elle-même a besoin d’évoluer

Qu’il s’agisse du changement climatique, de l’urbanisation, ou encore de la préservation de la santé de nos océans et de nos forêts, le rapport met en exergue le caractère vital de l’ingénierie dans la résolution des enjeux majeurs actuels.

« L’ingénierie elle-même a besoin d’évoluer et de devenir plus innovante, plus inclusive, plus coopérative et plus responsable », estiment les auteurs du rapport.

Ils appellent ainsi à adopter un nouveau paradigme dans le domaine, qui permettrait de surmonter les divisions traditionnelles entre les disciplines et qui présenterait une approche à la fois inter et multidisciplinaire, grâce auquel l’ingénierie pourrait traiter les enjeux complexes, comme le changement climatique.

« En outre, les ingénieurs doivent comprendre et assumer leur responsabilité sociale en contribuant à l’évolution vers un monde plus durable, résilient et équitable pour tous », souligne le rapport de l’UNESCO.

Le document a été conçu en collaboration avec l’Académie chinoise d’ingénierie, le Centre international de formation en ingénierie (ICEE), établi à l’Université Tsinghuan, la Fédération mondiale des organisations d’ingénieurs (FMOI/WFEO), et plusieurs autres organisations internationales pour l’ingénierie.