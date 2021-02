Afghanistan : forte hausse du nombre de meurtres de défenseurs des droits humains et de professionnels des médias (ONU)

Pas moins de 11 défenseurs des droits humains et professionnels des médias ont été tués lors d'attaques ciblées en Afghanistan entre le 12 septembre 2020, à l'ouverture des négociations de paix, et le 31 janvier 2021. Cette tendance, combinée à l'absence de revendications de responsabilité, a engendré un climat de peur parmi la population.

En conséquence, les droits de l'homme et l'espace médiatique se sont contractés, de nombreux professionnels exerçant une autocensure dans leur travail, quittant leur emploi et quittant leur domicile et leur communauté dans l'espoir que cela améliorera leur sécurité. Beaucoup, y compris des personnalités de premier plan, ont fui le pays. Les meurtres ont eu un impact plus large dans la société en diminuant également les attentes concernant les efforts de paix.

« Le peuple afghan a besoin et mérite un espace civique florissant - une société où les gens peuvent penser, écrire et exprimer leurs opinions ouvertement, sans crainte », a déclaré Deborah Lyons, Représentante spéciale du Secrétaire général de l’ONU pour l’Afghanistan.

« Les voix des défenseurs des droits humains et des médias sont essentielles pour toute société ouverte et décente. À un moment où le dialogue et la fin du conflit par des pourparlers et un règlement politique devraient être au centre des préoccupations, les voix des défenseurs des droits humains et des médias doivent être entendues plus que jamais, au lieu de cela, elles sont réduites au silence », a ajouté l'envoyée de l’ONU, qui est également cheffe de la MANUA.

Les attaques contre des représentants des secteurs des droits de l'homme et des médias en Afghanistan ne sont pas une nouveauté, mais, comme le montre le rapport, il y a eu un changement net dans le type de meurtres. La vague la plus récente, celle du ciblage intentionnel, prémédité et délibéré d'individus dont les auteurs restent anonymes, contraste avec les années précédentes. Ces décès étaient alors principalement dus à la proximité d'individus avec des attaques de groupes armés organisés, principalement l'État islamique dans la province du Levant-Khorasan (EIIL-KP), impliquant l'utilisation d'engins explosifs improvisés.

Le rapport souligne que tous les acteurs ont un rôle important à jouer dans la prévention de ces meurtres et de ces intimidations, la promotion de la responsabilité et la prévention de l'impunité. Les enquêtes sur les meurtres doivent être indépendantes, impartiales, rapides, approfondies, efficaces, crédibles et transparentes. Les poursuites contre les auteurs présumés devraient suivre strictement les normes de procédure régulière et de procès équitable.

Selon l’ONU, le recours à une rhétorique contre le rôle de la société civile et des médias, les menaces ou les mesures prises contre les lanceurs d'alerte et la circulation de « listes cibles » contribuent à perpétuer les conditions dans lesquelles l'espace civique ne peut que se rétrécir davantage et exacerber l'effet perturbateur sur la population, en particulier les défenseurs des droits humains et les professionnels des médias.

Recommandations du rapport aux acteurs étatiques et non étatiques

Le gouvernement afghan

• Opérationnaliser un mécanisme de protection national efficace et coopératif, en s'appuyant sur la création récente de la Commission mixte pour la protection des défenseurs des droits de l'homme sous la direction du deuxième Vice-président de l'Afghanistan.

• Mettre en place un cadre préventif adéquat, y compris des mesures de sécurité spéciales protectrices et proactives pour les défenseurs des droits humains, les journalistes et les professionnels des médias faisant l'objet de menaces ou d'autres types d'intimidation.

• Veiller à ce que les défenseurs des droits humains, les journalistes et les travailleurs des médias jouissent de leurs droits légitimes à la vie, à la liberté d'association, à la liberté d'expression et à l'accès à l'information, ainsi qu'à d'autres libertés fondamentales, sans crainte de représailles ou d'attaques.

• Lutter contre l'impunité, notamment en menant des enquêtes indépendantes, impartiales, rapides, approfondies, efficaces, crédibles et transparentes sur les meurtres.

• Promouvoir une véritable reddition des comptes, notamment en poursuivant les auteurs présumés d'attaques ciblées en suivant strictement les normes internationales de procédure régulière et d'équité des procès.

• Protéger et promouvoir l'espace civique, notamment en s'abstenant d'adopter des lois restrictives sur la liberté d'association et la liberté d'expression, ainsi qu'en évitant un discours public où l'espace civique est inutilement remis en question ou ciblé.

Acteurs non étatiques

• Cesser tous les meurtres de défenseurs des droits humains, de journalistes et de professionnels des médias, conformément au droit international des droits humains et au droit humanitaire.

Les Talibans

• Condamner au niveau des dirigeants les meurtres de défenseurs des droits humains, de journalistes et de professionnels des médias.

• Enquêter sur les cas où des membres talibans auraient été impliqués et demander des comptes aux membres talibans qui ordonnent ou mettent en œuvre le meurtre de défenseurs des droits humains, de journalistes et de professionnels des médias.

• Adopter, faire connaître et appliquer des politiques qui interdisent les meurtres de défenseurs des droits humains, de journalistes et de professionnels des médias.

• Repousser les politiques existantes (et s'abstenir d'en adopter de nouvelles) limitant l'espace civique, y compris les restrictions à la liberté d'association, le travail de la société civile et des acteurs humanitaires, la liberté d'expression.

La communauté internationale

• Continuer à condamner le meurtre de défenseurs des droits de l'homme et de professionnels des médias, en soulignant l'importance du rôle des défenseurs des droits de l'homme et des médias indépendants pour un Afghanistan unifié, souverain, pacifique et démocratique, conformément au communiqué adopté à la Conférence de Genève sur l'Afghanistan le 24 novembre 2020.

• Continuer à collaborer avec les défenseurs des droits humains, les journalistes et les professionnels des médias à risque et accroître le soutien aux programmes qui leur fournissent sécurité, voyage, financement, et renforcement des capacités.