Libye : le chef de l’ONU salue les discussions constructives menées à Genève pour faire progresser la paix

« Le Secrétaire général salue en particulier le rôle décisif joué par les femmes représentantes et les membres du sud du pays pour forger un consensus sur un mécanisme recommandé pour la sélection du pouvoir exécutif, conformément à la Feuille de route adoptée à Tunis en novembre dernier », a dit son porte-parole dans une déclaration à la presse.

« Le Secrétaire général appelle les membres du Forum de dialogue politique libyen à participer de manière constructive au vote sur le mécanisme de sélection et à avancer sur la voie des élections nationales du 24 décembre 2021 », a-t-il ajouté.

Le chef de l’ONU a réitéré l’appui de l’ONU au peuple libyen « dans ses efforts pour faire progresser la paix et la stabilité ».

Samedi, lors d’une conférence de presse à l’issue des discussions du Comité consulatif à Genève, la Représentante spéciale par intérim du Secrétaire général pour la Libye, Stephanie Williams, avait également salué les résultats travaux menés, selon elle, « d’une manière admirable ».

« Les membres du Comité consultatif ont vraiment su saisir l'occasion et ils ont assumé leur responsabilité avec un esprit constructif, des efforts de coopération et beaucoup de patriotisme », a-t-elle dit, estimant que le comité était arrivé « au meilleur compromis possible ».

Photo MANUI Ján Kubiš, de la Slovaquie, a été nommé Envoyé spécial pour la Libye et chef de la Mission d'appui des Nations Unies en Libye (MANUL).

Nomination d’un Envoyé spécial pour la Libye

Par ailleurs, le Secrétaire général a annoncé lundi la nomination de Ján Kubiš, de la Slovaquie, en tant qu'Envoyé spécial pour la Libye et chef de la Mission d'appui des Nations Unies en Libye (MANUL). Ce poste est créé en application de la résolution 2542 (2020) du Conseil de sécurité.

Le Secrétaire général s’est dit reconnaissant « de l’engagement et du leadership remarquable de la Représentante spéciale par intérim, Stephanie T. Williams, des États-Unis, pour faire avancer le processus politique en Libye ».

M. Kubiš, qui occupait le poste de Coordonnateur spécial des Nations Unies pour le Liban depuis 2019, a de nombreuses années d'expérience dans la diplomatie, la politique de sécurité étrangère et les relations économiques internationales.

Il a auparavant été Représentant spécial du Secrétaire général pour l’Iraq, de 2015 à 2018, et Représentant spécial du Secrétaire général pour l’Afghanistan, de 2011 à 2015. Il a aussi été Secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (CEE-ONU), de 2009 à 2011, et Ministre des affaires étrangères de la Slovaquie, de 2006 à 2009.