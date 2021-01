En France, l’Assemblée nationale s’engage pour le développement durable

Le président de l’Assemblée nationale, Richard Ferrand a inauguré mercredi 13 janvier devant le Palais Bourbon une exposition de la Fondation Elyx qui marque cet engagement de l’institution envers l’Agenda 2030 et ses 17 Objectifs de développement durable (ODD).

Une exposition en réalité augmentée

Elyx, ambassadeur virtuel des Nations Unies, invite les députés et le public à découvrir les ODD en « réalité augmentée », une technologie qui permet avec son téléphone portable de faire apparaitre en quatre dimensions non seulement une immense baleine qui flotte au-devant du Palais Bourbon mais aussi de nombreuses informations complémentaires sur l’Agenda 2030.

« Les 17 Objectifs de développement durable sont autant de vœux que l’on pourrait adresser à l’humanité, c’est-à-dire à nous, à nos proches, à nos descendants », a déclaré Richard Ferrand, Président de l’Assemblée nationale.

Il s’exprimait lors d’une conférence précédant l’inauguration, organisée par le groupe d’études de l’Assemblée sur les ODD. Créé en 2018, ce groupe d’études s’est fixé comme ambitions d’intégrer les Objectifs de développement durable dans le processus législatif et budgétaire, ainsi que de promouvoir leur feuille de route : l’Agenda 2030.

L’Agenda 2030 au cœur de l’hémicycle

M. Ferrand a souhaité que les députés intègrent la vision globale des défis actuels que sont les ODD dans le travail législatif mais aussi dans l’autre de leurs prérogatives, le contrôle du gouvernement et des politiques publiques.

« Loin d’être technocratiques, ces ODD sont une manière de recadrer le débat, de revenir au problème global du début, lorsque — cela arrive — nous nous prenons de passion pour des solutions parcellaires », a-t-il ajouté.

« Aujourd’hui les ODD sont sur les grilles de l’Assemblée, nous espérons que demain ils seront au cœur de l’hémicycle. Qu’ils inspirent vos réflexions, enrichissent vos débats, soient la ligne d’horizon que nous souhaitons atteindre en 2030, un monde libéré de la menace des changements climatiques, libéré des inégalités, de l’injustice, un monde que nous serons fiers de laisser à nos enfants », a déclaré, Fabienne Pompey, chargée de communication des Nations Unies pour la France.

« Les ODD sont un fait exceptionnel dans notre humanité, ils sont la preuve que les humains peuvent bâtir un langage commun », a estimé Dominique Potier, co-président du groupe d’études. Ce groupe d’études plaide entre autres pour un système d’évaluation des lois en fonction des 17 ODD.

L’affaire de tous

« Depuis le jour de leur adoption, nous œuvrons à la diffusion et l'application des Objectifs de développement durable. C'est un jour historique pour tous ceux qui ont à cœur que ces ODD soient l'affaire de tous », a estimé Yacine Ait Kaci, créateur d’Elyx.

« Ce qui est très important c'est qu'ils soient donc portés par l'institution et non un groupe politique en particulier, cela renforce la dimension trans-partisane et l'objectif commun. C'est un très beau jour pour Elyx et son rôle d'Ambassadeur virtuel, qu'il poursuit inlassablement à travers sa Fondation », a-t-il poursuivi.

Actuellement moins de 10% des Français disent connaitre les Objectifs de développement durable, a rappelé Fabrice Ferrier, directeur de FOCUS 2030 qui travaille sur la promotion des ODD.

Selon lui, cette méconnaissance du grand public vient « d’un manque de portage politique de l’agenda 2030 ». « L’action du groupe de travail ODD de l’Assemblée nationale devrait contribuer à pallier ce déficit, en espérant qu’il inspire l’exécutif », a-t-il ajouté.

L’exposition sera visible pendant trois semaines devant l’Assemblée nationale. Vous pouvez aussi la retrouver en ligne sur le site de la Fondation Elyx.

