Pas de retour à l'anormal : sensibilisation aux ODD dans les gares et métros de France grâce à Elyx

Organisée grâce au soutien de la régie Media Transports du groupe Publicis, cette campagne, initiée et conçue par la Fondation Elyx, présentera au grand public l’Agenda 2030, le programme pour transformer le monde, décliné en 17 Objectifs de développement durable (ODD) et adopté par les 193 Etats Membres des Nations Unies en 2015.

Cette campagne, qui est la plus importante en France depuis l’adoption des ODD, a le soutien du Centre régional d’information des Nations Unies (UNRIC).

Quatre animations vidéo seront visibles, pendant au moins deux semaines, sur les panneaux digitaux de 837 gares à travers la France et dans les métros de Paris, Toulouse, Rennes et Marseille.

Ces animations présentent les 17 Objectifs de développement durable déclinés en quatre thèmes : le vivre ensemble, l’économie inclusive, la protection de l’environnement et la solidarité internationale.

« Nous aspirons à un monde différent, maintenant »

« La crise de la Covid-19 révèle plus que jamais à quel point nous sommes interconnectés et interdépendants. Les pandémies, comme les pollutions ou le changement climatique mais aussi les inégalités n’ont pas de frontières. Nos destins sont inextricablement liés, et nous ne pouvons laisser personne de côté au risque de, tous, souffrir des conséquences », estime Yacine Ait Kaci, créateur d’Elyx et président de la fondation éponyme. « Nous le savons ou nous le ressentons. En cette sortie de confinement, nous aspirons à un monde différent. Maintenant », ajoute-t-il. C'est donc une occasion unique de reconstruire un monde, en mieux.

Lors d’une récente conférence, fin avril, réunissant 35 pays, le Secrétaire général des Nations Unies avait déclaré « Nous disposons d’une rare et courte fenêtre d’opportunité pour reconstruire notre monde en mieux. Profitons de la reprise économique post-pandémie pour jeter les bases d’un monde sûr, sain, inclusif et plus durable pour tous les peuples ».

Actuellement, selon une enquête de Focus 2030, partenaire de cette campagne dans les transports en commun, seuls 11% des Français disent connaître les 17 Objectifs de développement durable.

« Les ODD sont un plan réaliste. L’ONU estime que la réalisation de l’Agenda 2030 nécessite la mobilisation de 3% du PIB mondial par an d’ici 2030. A titre de comparaison, la crise de la Covid coûte en moyenne 3% de PIB par mois de confinement, selon la Banque de France », indique la Fondation Elyx.

La décennie de l’action

En septembre prochain, l’Agenda 2030 et ses 17 Objectifs auront 5 ans. Il reste 10 ans pour les mettre en œuvre. Tout le monde peut participer à leur réussite, des gouvernements aux citoyens, en passant par les collectivités locales ou les entreprises privées.

Elyx, son éternel sourire et son langage qui parle à tous, est depuis 2015 engagé à porter les valeurs des Nations Unies et est devenu un acteur essentiel de la promotion des ODD. Depuis 2015, il est le premier, et unique, ambassadeur digital de l’ONU. La Fondation Elyx a été créée en 2018 sous l’égide de la Fondation FACE.

Pour lutter contre la désinformation et faire mieux comprendre la pandémie de Covid-19, la Fondation Elyx a largement disséminé via les réseaux sociaux d’utiles et complètes fiches d’information à l’usage du grand public.

Focus 2030, partenaire de l’opération, accompagne les acteurs de la solidarité internationale dans les domaines de la communication, de la mobilisation et du plaidoyer en vue de la réalisation des Objectifs de développement durable des Nations Unies d’ici 2030.

Média Transport est la régie publicitaire du groupe Publicis, 3e groupe mondial de communication. Média Transport est partenaire des trois plus gros opérateurs de transports, RATP, SNCF et SNCF RÉSEAU ainsi que des autorités organisatrices de transports locaux.