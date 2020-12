Elections en RCA : l’ONU appelle à garantir un scrutin paisible, inclusif et crédible

« Au moment où les Centrafricains se préparent à prendre part aux élections générales du 27 décembre, le Secrétaire général appelle toutes les parties prenantes à s’assurer que le vote se déroule de manière paisible, inclusive et crédible », a dit son porte-parole dans une déclaration de presse.

Depuis plus d’une semaine, la RCA est le théâtre de violences et d’agissements de groupes armés qui remettent en cause le scrutin du dimanche et menacent de marcher sur la capitale Bangui. Des attaques dans plusieurs localités du pays ont perturbé la campagne électorale, la distribution des cartes d’électeurs et les activités d’organisation des bureaux de vote.

« Le Secrétaire général condamne les attaques à l’encontre des civils, des travailleurs humanitaires, de l’autorité de l’État et des Casques bleus, ainsi qu’à l’encontre des candidats », a déclaré son porte-parole.

Vendredi, trois Casques bleus burundais de la Mission des Nations Unies en Centrafrique (MINUSCA) ont été tués par des éléments non-identifiés à Dékoa, une localité située à 250 kilomères au nord de Bangui. Ces meurtres ont également été condamnés par le chef des opérations de paix des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix, le Président de l’Assemblée générale des Nations Unies, Vokan Bozkir, et l’expert indépendant de l’ONU pour la RCA, Yao Agbetse.

António Guterres a invité tous les acteurs centrafricains à s’abstenir de toute action, « y compris le recours à la violence, les discours de haine et l’incitation à la violence », qui pourrait menacer des vies humaines et compromettre le processus électoral ainsi que la stabilité nationale. L’expert indépendant de l’ONU pour la RCA, Yao Agbetse, a également mis en garde contre toute entrave, déstabilisation du processus électoral, tout acte et message de haine, de manipulation, d’incitation à la haine et à la violence.

Par la voix de son porte-parole, le Secrétaire général de l’ONU a demandé aux autorités nationales de s’assurer que les auteurs des violences liées aux élections rendent des comptes. « Aucune personne ne jouira de l’impunité, quel que soit son rang ou sa position car l’impunité prête le flan à la répétition des violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire sans justice » a dit, de son côté, l’expert indépendant sur la RCA, soulignant que « l’accès à la justice est un élément fondamental du processus électoral.

Résoudre les différences par le dialogue

M. Guterres a également exhorté les parties signataires de l’Accord politique pour la paix et la réconciliation en RCA - à savoir le gouvernement centrafricain et 14 groupes armés - à respecter leurs engagements et à résoudre leurs préoccupations de manière pacifique.

« Le Secrétaire général appelle également tous les acteurs à résoudre leurs différends de manière pacifique, y compris à travers un dialogue constant, ainsi que les mécanismes institutionnels appropriés, conformément aux lois nationales », a précisé son porte-parole. Une voix du dialogue qu’a également suggéré l’expert, insistant sur le fait que « les problèmes centrafricains ne trouveront pas de solutions par les armes et la violence ».

A la veille des élections de dimanche - les premières à être organisées en RCA depuis la signature de l’accord de paix de février 2019, M. Guterres a souhaité rassurer le peuple centrafricain du soutien et de la solidarité continus des Nations Unies à leurs efforts de consolidation de la paix et de la démocratie, en étroite collaboration avec les partenaires nationaux, régionaux, et internationaux.

Samedi, des patrouilles conjointes de la Force et de la Police de la mission des Nations Unies en Centrafrique (MINUSCA) et des forces armés et de sécurité intérieure centrafricaines poursuivaient leurs opérations de sécurisation du processus électoral dans plusieurs localités du pays.