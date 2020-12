Bosnie-Herzégovine : des milliers de migrants sans abri après l'incendie d'un camp

La quasi-totalité des infrastructures du Lipa Emergency Tent Camp, qui abritait environ 1.400 migrants, ont été détruites ou gravement endommagées. En outre, il y a quelque 1.500 migrants, demandeurs d'asile et réfugiés - dont des femmes et des enfants - bloqués dans des squats et des camps situés dans la forêt à côté.

Avec cette destruction, le nombre total de personnes ayant un besoin urgent d'assistance a augmenté pour atteindre près de 3.000, selon l'OIM.

« C'est un scénario cauchemardesque : ces personnes devraient être à l'intérieur dans des conditions chaudes, comme le fait le reste de l'Europe en cette période de vacances », a déclaré mercredi Peter Van der Auweraert, chef de mission de l'OIM dans le pays.

Situé dans le nord-ouest de la Bosnie-Herzégovine, près de la frontière avec la Croatie, le camp a été construit au début de l'année en réponse à la surpopulation et aux conditions inadaptées qui règnent ailleurs.

« Pour plusieurs raisons, principalement politiques, il n'a jamais été connecté à l'alimentation principale en eau ou en électricité, et n'a jamais été viabilisé pour l'hiver. Et maintenant, avec cet incendie, il ne le sera jamais », a ajouté M. Van der Auweraert.

Zéro capacité supplémentaire

Selon le responsable onusien, les migrants sont toujours dans la région, certains prévoyant de se rendre dans la capitale Sarajevo, tandis que d'autres trouveront des endroits pour dormir dans la rue sur place.

« Ce qui nous préoccupe, c'est que beaucoup ont dit qu'ils iraient à Sarajevo ou à Velika Kladuza, plus au nord, mais nous savons déjà qu'il n'y a aucune capacité supplémentaire dans aucun des refuges pour hommes seuls. Cela va probablement pousser les gens à se rapprocher de la frontière », a-t-il déclaré.

L'OIM et ses partenaires humanitaires, dont la Croix-Rouge et le Conseil danois pour les réfugiés, ont déjà distribué des fournitures vitales, notamment des vêtements chauds, des sacs de couchage, de la nourriture et des kits d'hygiène à quelque 1.500 personnes touchées.

« Nous allons augmenter le nombre d'équipes de distribution et la quantité de produits pour essayer de faire face à cette nouvelle situation », a ajouté le responsable de l'OIM.