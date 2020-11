« Un vaccin ne suffira pas à lui tout seul à vaincre la Covid-19 », prévient le chef de l’OMS

« Un vaccin à lui seul ne mettra pas fin à la pandémie de Covid-19 », a mis en garde le chef de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus à l’ouverture de la 147ème session du Conseil exécutif de l’OMS. Il estime qu’un éventuel vaccin ne remplacerait pas les autres outils pour contenir la pandémie de Covid-19.

« Dès le début de la pandémie, nous savions qu’un vaccin serait essentiel pour maîtriser la Covid-19, c’est pourquoi l’OMS a proposé l’ACT-Accelerator », a-t-il ajouté. Mais selon le Dr Tedros, il est important de souligner qu’un vaccin va « compléter les autres outils que nous avons et pas les remplacer ».

« Dans un premier temps, les quantités seront limitées et par conséquent les personnels soignants, les personnes âgées et celles à risque auront la priorité. Et nous espérons que cela va faire baisser le nombre de morts et permettre aux systèmes de santé de résister », a souligné le Directeur général lors de la tenue du Conseil exécutif de l’OMS dont les travaux ont repris ce lundi après une interruption le 22 mai dernier en raison du coronavirus.

Les États invités à briser les chaînes de transmission et à sauver des vies

Ces derniers jours, le chef de l’Agence sanitaire mondiale de l’ONU s’est employé à tempérer l’optimisme de la communauté internationale après l’annonce de la semaine dernière de Pfizer et BioNTech. Ces deux entreprises pharmaceutiques ont annoncé que des données préliminaires des essais de leur vaccin en phase III montraient « une efficacité de 90% ».

Nous avons encore un long chemin à parcourir - Docteur Tedros, Directeur général de l'OMS

« Nous avons encore un long chemin à parcourir. Et le monde ne peut pas mettre tous ses œufs dans un même panier », avait déclaré vendredi dernier le Dr Tedros.

A la clôture de la 73ème Assemblée mondiale de la santé, il avait même invité les Etats membres de l’OMS à ne pas « négliger les nombreux autres outils à (leur) disposition dont certains pays ont (déjà) montré l’efficacité pour maîtriser ce coronavirus ».

Ce lundi à Genève, il a réitéré son appel au maintien de certains fondamentaux, qui ont permis à nombreux pays de contenir le coronavirus.

« Nous comptons sur le Conseil exécutif pour nous guider et nous conseiller sur la manière dont le Secrétariat peut mieux aider tous les États membres à briser les chaînes de transmission et à sauver des vies », a-t-il fait valoir.

L’OMS enregistre un nouveau record quotidien

« Mais cela laissera encore une grande marge de manœuvre au virus pour opérer », a-t-il mis en garde, exhortant à ne pas prématurément mettre fin aux mesures qui permettent de contrôler l’expansion de la Covid-19, comme les tests, la distanciation, les soins, la quarantaine et le suivi des cas contacts.

« Nous avons encore un long chemin à parcourir et vous, en tant que Conseil exécutif, avez un rôle essentiel à jouer », a-t-il insisté, relevant que « la surveillance devrait se poursuivre ». Pour l’OMS, les communautés devront être mobilisées et les individus devront continuer à être « prudents ».

Cette mise en garde de l’OMS intervient alors que sur le terrain, le virus ne faiblit pas. L’OMS a même enregistré lors du week-end un record absolu de nouveaux cas de Covid-19 dans le monde.

Samedi déjà, les chiffres de l’OMS avaient fait état de 660.905 cas de Covid-19, ce qui constitue un nouveau record. Le précédent record datait de vendredi, avec 645 410 nouveaux cas, après celui du 7 novembre, avec 614.013 nouveaux cas.

Au total, la pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 1.319.919 morts dans le monde depuis fin décembre. Plus de de 54 millions de cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués, dont plus de 34 millions sont aujourd’hui considérés comme guéris.