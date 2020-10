Covid-19 : les tests rapides antigènes vont doper les capacités de dépistage en Afrique (OMS)

Alors que les pays et les sociétés pharmaceutiques du monde entier se préparent à distribuer les vaccins contre la Covid-19 après les essais, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) a commencé à jeter les bases d'une distribution rapide, sûre et efficace en achetant et en prépositionnant des seringues et d'autres équipements nécessaires.