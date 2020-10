Covid-19 : l'ONU invite à marquer une pause avant de partager des informations

Alors que l'incertitude, la peur et l'anxiété persistent dans le monde face à la pandémie de Covid-19, l’ONU souligne la légitimité de ces préoccupations et promet d’écouter attentivement les citoyens du monde entier et de les aider à faire la distinction entre les fausses informations et celles qui sont exactes, fondées sur la science.