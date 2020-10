L'utilisation abusive des lois antiterroristes pendant un conflit crée une « calamité totale »

Fionnuala Ní Aoláin, Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la promotion et la protection des droits de l'homme dans la lutte antiterroriste, a déclaré jeudi à l'Assemblée générale que ce que certains gouvernements qualifient de mesures antiterroristes est fréquemment appliqué pour résoudre des conflits internes et dans des contextes humanitaires complexes.

Dans ces cas, ils peuvent avoir un impact catastrophique sur les populations civiles, a-t-elle dit, qui sont « écrasées par des lois et des pratiques terroristes largement encadrées, avec peu ou pas de recours, lorsqu'elles sont mal utilisées".

L'experte indépendante a identifié un schéma « profondément » inquiétant selon lequel certains États ignorent ou sapent les règles humanitaires parce que la lutte contre le terrorisme « offre un ensemble d'outils plus ouvert, sous-réglementé et opaque », pour gérer des problèmes complexes.

Son rapport retrace la relation essentielle entre la protection des droits de l'homme des plus vulnérables - y compris les personnes âgées et les enfants - dans des contextes complexes et fragiles et l'application des normes humanitaires de base, y compris la fourniture d'une assistance humanitaire.

« Je suis profondément troublée par le fait que des exemptions humanitaires ne soient pas appliquées pour des activités de nature humanitaire et impartiale », a déclaré Mme Ní Aoláin.

« Ces tactiques à courte vue consistant à retenir ou à criminaliser l'aide humanitaire ne font que prolonger les conflits, aliéner ceux qui sont nécessaires pour résoudre ces conflits en fin de compte et blesser les plus marginaux de la société ».

Affirmer la conformité

Dans son rapport, la Rapporteuse spéciale reconnaît que le Conseil de sécurité a « affirmé de manière persistante et sans équivoque » que les mesures antiterroristes doivent « toujours et pleinement » respecter les normes fondamentales du droit international des droits de l'homme, du droit international humanitaire et du droit des réfugiés.

Elle a appelé les États à revoir les systèmes de sanctions existants pour s'assurer qu'ils sont conformes à l'État de droit et qu'ils offrent « une possibilité réelle de contester, de revoir et de mettre fin aux pratiques de sanctions pour les personnes touchées et leurs familles ».

L'envoyé des Nations Unies a également salué le travail des acteurs humanitaires impartiaux, qui s'acquittent de leurs tâches dans des conditions extrêmes et sous une forte pression pour protéger les personnes vulnérables.

« Le défi que doivent maintenant relever les États est de reconnaître et de protéger efficacement ces acteurs », a-t-elle expliqué.

Note:

Les rapporteurs spéciaux font partie de ce que l'on appelle les procédures spéciales du Conseil des droits de l'homme. Les procédures spéciales, le plus grand organe d'experts indépendants du système des droits de l'homme des Nations unies, sont le nom général des mécanismes indépendants d'enquête et de surveillance du Conseil qui traitent soit de situations spécifiques à certains pays, soit de questions thématiques dans toutes les régions du monde. Les experts des procédures spéciales travaillent sur une base volontaire ; ils ne font pas partie du personnel des Nations unies et ne reçoivent pas de salaire pour leur travail. Ils sont indépendants de tout gouvernement ou organisation et travaillent à titre individuel.