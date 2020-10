António Guterres : la corruption représente la « trahison ultime » de la confiance du public

Dans une déclaration publiée jeudi, le secrétaire général António Guterres a souligné qu'en pleine pandémie de Covid-19, la corruption s'avérait encore plus dommageable dans son impact sur les plus vulnérables.

« La réponse au virus crée de nouvelles possibilités d'exploiter la faiblesse des contrôles et le manque de transparence, détournant les fonds des personnes qui en ont le plus besoin », a déclaré le Secrétaire général.

La corruption durant la pandémie peut sérieusement compromettre la bonne gouvernance au niveau mondial et éloigner encore plus le monde de ses efforts pour atteindre les Objectifs de développement durable (ODD), a-t-il ajouté.

Il existe également des risques très directs pour la santé : « Des commerçants sans scrupules vendent des produits défectueux tels que des ventilateurs défectueux, des tests mal réalisés ou des médicaments contrefaits », a déclaré M. Guterres, notant que la collusion entre ceux qui contrôlent les chaînes d'approvisionnement a conduit à des hausses de prix scandaleuses, faussant le marché et privant de nombreuses personnes de traitements qui pourraient leur sauver la vie.

L'ONU continuera à donner la priorité à la transparence et à la responsabilité, dans le cadre et au-delà de la réponse à la Covid-19, s'est engagé le chef de l'ONU.

Vérifier les fournisseurs, déterminer des prix équitables

Le Secrétaire général a appelé les gouvernements à être prudents et à ne pas agir dans la précipitation, en veillant à contrôler les fournisseurs et à garantir des prix équitables pour les biens essentiels, car les chaînes d'approvisionnement continuent d'être mises à rude épreuve.

Il a également exhorté tout le monde à se donner la main contre les actes de corruption et d'exploitation.

« Nous devons travailler ensemble pour mettre un terme à ces vols et à cette exploitation en luttant contre les flux financiers illicites et les paradis fiscaux, en nous attaquant aux intérêts particuliers qui bénéficient du secret et de la corruption et en faisant preuve de la plus grande vigilance quant à la manière dont les ressources sont dépensées au niveau national », a déclaré M. Guterres.

Nous devons créer sans délai des systèmes plus solides de responsabilité, de transparence et d'intégrité, a-t-il ajouté.

Tout le monde a un rôle à jouer

M. Guterres a également appelé les gouvernements et les dirigeants à être transparents et responsables, et les entreprises à agir de manière responsable, soulignant l'importance d'un espace civique dynamique et d'un accès ouvert à l'information.

Une pancarte placée devant un hôpital de la capitale libérienne, Monrovia, exhorte les patients à ne pas soudoyer les médecins ou les autres membres du personnel pour obtenir des services. L'hôpital soutenu par l'UNICEF offre ses services gratuitement, par UNICEF/Pirozzi

Les dénonciateurs qui dénoncent des actes répréhensibles doivent bénéficier de la protection juridique qu'ils méritent, en dénonçant la corruption.

« Les progrès technologiques peuvent contribuer à accroître la transparence et à mieux contrôler les achats de fournitures médicale », a expliqué le secrétaire général, ajoutant que les organes de lutte contre la corruption devraient être soutenus et habilités.

Convention des Nations Unies contre la corruption

Le Secrétaire général a également exhorté les nations à utiliser un outil essentiel, fourni par l'ONU : adoptée par l'Assemblée générale en 2003, la Convention des Nations unies contre la corruption, entrée en vigueur en décembre 2005. Elle compte actuellement 187 États parties.

Il s'agit du seul instrument universel de lutte contre la corruption juridiquement contraignant. Son approche ambitieuse et le caractère obligatoire de nombre de ses dispositions en font un outil unique pour élaborer une réponse globale à la corruption.

À travers cinq domaines clés - mesures préventives, incrimination et répression, coopération internationale, recouvrement d'avoirs, assistance technique et échange d'informations - la convention couvre de nombreuses formes de corruption, telles que la corruption, le trafic d'influence, l'abus de fonctions et divers actes de corruption dans le secteur privé.