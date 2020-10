Premier cycle « fructueux » des pourparlers maritimes entre Israël et le Liban

« L'ONU est pleinement engagée à soutenir les parties dans les discussions, par l'intermédiaire de ses représentants et comme elles l'ont demandé, alors qu'elles s'efforcent de parvenir à un résultat final convenu », a annoncé dans une déclaration le porte-parole du Secrétaire général de l’ONU, Stéphane Dujarric.

Le premier cycle des pourparlers concernant la frontière maritime commune entre Israël et le Liban s’est tenu à Naqoura, au Liban, mercredi entre des représentants des gouvernements d'Israël, du Liban et des États-Unis, sur une base de la Force intérimaire des Nations Unies (FINUL).

« Au cours de cette première réunion, les représentants ont eu des entretiens fructueux et ont réaffirmé leur engagement à poursuivre les négociations plus tard dans le mois », ont affirmé le gouvernement des États-Unis et le Bureau du Coordinateur spécial des Nations Unies pour le Liban dans une déclaration émises à l’issue des discussions.

Selon les informations rapportées par la presse, ces discussions concernent la frontière maritime commune entre Israël et le Liban, qui traverse des eaux qui pourraient être « riches en pétrole et en gaz ».

Les négociations, accueillies par le Coordinateur spécial des Nations Unies pour le Liban, Jan Kubis, ont été médiatisées et facilitées par l'équipe américaine, dirigée par le Secrétaire adjoint aux affaires du Proche Orient, David Schenker, et l'Ambassadeur John Desrocher.

La délégation israélienne était dirigée par Udi Adiri, Directeur général du Ministère de l'énergie, alors que la libanaise était dirigée par le général de brigade Bassam Yassine, Chef d'état-major adjoint pour les opérations des forces armées libanaises.