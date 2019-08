Liban : le Conseil de sécurité proroge le mandat de la FINUL pour un an

Dans le texte de cette résolution, les membres du Conseil saluent le rôle positif joué par la FINUL, « dont le déploiement aux côtés de l’armée libanaise a contribué à créer un nouvel environnement stratégique dans le sud du Liban ».

La FINUL a été mise en place en 1978 à la suite d’une escalade de la violence le long de la frontière entre Israël et le Liban. Sa mission est d’appuyer l’armée libanaise pour former une zone tampon entre les deux pays.

Dans sa résolution adoptée jeudi, le Conseil de sécurité appelle à nouveau Israël et le Liban à appuyer un cessez-le-feu permanent et une solution à long terme. Il réaffirme « avec force qu’il est nécessaire que l’armée libanaise se déploie de façon efficace et durable dans le sud du pays et dans les eaux territoriales libanaises à un rythme accéléré ».

Les membres du Conseil ont par ailleurs demandé instamment que soit « intensifié l’appui international apporté à l’Armée libanaise et à toutes les institutions de sécurité de l’Etat, qui sont les seules forces armées légitimes du Liban ».

Ils condamnent toutes les violations de la Ligne bleue, qu’elles soient commises par la voie aérienne ou par la voie terrestre, et demandent fermement à toutes les parties de respecter la cessation des hostilités, de prévenir toute violation de la Ligne bleue et de la respecter sur toute la longueur, et de coopérer pleinement avec l’ONU et avec la FINUL.

Le Conseil de sécurité engage le gouvernement israélien à procéder sans plus tarder au retrait de son armée de la partie nord de Ghajar, en coordination avec la FINUL.