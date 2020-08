Somalie : l’ONU condamne une attaque terroriste meurtrière contre un hôtel de Mogadiscio

L’attaque a débuté par l’explosion d’une voiture piégée près de l'hôtel Elite qui se trouve en bord de mer et est fréquenté par des responsables gouvernementaux. Une fusillade a ensuite opposé des terroristes et des membres des forces de sécurité somaliennes.

« Cette attaque visait des civils, y compris des fonctionnaires, profitant pacifiquement de leur soirée de dimanche, faisant de nombreuses victimes. Cette sauvagerie n’a pas sa place dans le pays construit par les Somaliens et elle mérite la plus ferme condamnation », a déclaré le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour la Somalie, James Swan, dans un communiqué de presse.

« Cette attaque odieuse ne doit pas et ne dissuadera pas les Somaliens, et toute la famille des Nations Unies en Somalie réaffirme son engagement et sa solidarité avec tous les Somaliens épris de paix face à une telle violence », a-t-il ajouté.

Selon les rapports, le groupe extrémiste Al-Chabaab a revendiqué la responsabilité de l'attaque.

L'Organisation des Nations Unies en Somalie a exprimé ses plus sincères condoléances aux familles des victimes et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés.