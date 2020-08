Journée de la jeunesse : l'ONU salue la résilience et la vision des jeunes générations

Dans le contexte de la pandémie de coronavirus, qui a bouleversé la vie et les aspirations des jeunes et accru leurs vulnérabilités, le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a salué la résilience, l'ingéniosité et la mobilisation de la jeune génération.

« Ce sont ces jeunes qui se sont soulevés pour exiger une action climatique. Ils se mobilisent en faveur de la justice raciale et de l’égalité des genres et se font les champions d’un monde plus durable », a-t-il déclaré dans un message marquant la Journée internationale de la jeunesse.

Il a noté que « parmi ces jeunes, de nombreuses femmes sont en première ligne non seulement de l’action pour la justice et le climat, mais aussi de la lutte contre la Covid-19 ».

« Je demande aux dirigeants et aux adultes de tout faire pour permettre aux jeunes du monde entier de vivre une vie pleine de possibilités, dans la sécurité et la dignité, et les aider à réaliser pleinement leur immense potentiel », a-t-il ajouté.

Le thème choisi pour la Journée internationale de la jeunesse cette année – « Agir dans le monde : l’engagement des jeunes » – met en lumière la façon dont la mobilisation des jeunes aux niveaux local, national et mondial fait bouger les choses et renforce les institutions nationales et multilatérales.

Cette année également, à travers la campagne #31DaysOfYouth sur les réseaux sociaux, l'ONU célèbre les jeunes tout au long du mois d'août, avant et après la Journée internationale, pour aider à faire passer le mot et engager une conversation sur la mobilisation des jeunes pour une action mondiale.

Sept jeunes conseillers climat

Le Secrétaire général a rencontré pour la première fois par visioconférence mercredi matin les sept jeunes conseillers climat dont il s’est doté le mois dernier afin d’être à l’écoute et donner la voix aux jeunes en matière de climat.

Âgés de 18 à 28 ans, ces jeunes proviennent de sept pays, à savoir le Brésil, les Etats-Unis, Fidji, la France, l’Inde, la Moldavie et le Soudan.

Faisant écho à l’appel du Secrétaire général, Tijjani Muhammad-Bande, le Président de l’Assemblée générale des Nations Unies, a également souligné la « responsabilité mondiale » de garantir que les jeunes du monde entier aient accès à des opportunités justes et équitables pour réaliser leurs droits et leurs aspirations.

« Le potentiel pour l'humanité de créer un avenir pacifique et prospère ne sera pas atteint tant que les inégalités et la discrimination à l'égard des jeunes resteront monnaie courante et que les jeunes n'auront pas la possibilité de faire entendre leur voix », a-t-il déclaré dans un message à l'occasion de la Journée internationale.

Le Président de l'Assemblée générale a félicité les jeunes pour leurs « contributions étonnantes » à un avenir meilleur.

« À l'ère de la Covid-19 et des effets négatifs sociaux et économiques durables qu'elle a sur les jeunes - et avec seulement 10 ans pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD) - [leur] vision et leur engagement sont primordiaux pour créer un monde plus durable et inclusif », a-t-il ajouté.

« Avec votre innovation et votre ambition, et guidée par les objectifs de développement durable, je suis sûr que votre génération transformera efficacement le monde en un endroit plus durable, inclusif et juste pour tous », a dit M. Muhammad-Bande. Il a invité les jeunes à participer à la Plénière virtuelle des jeunes d’ONU75, qui se tiendra en septembre pour ajouter leur voix afin de façonner les Nations Unies pour les décennies à venir.