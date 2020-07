L'UNESCO inquiète du projet de reconvertir en mosquée le musée Sainte-Sophie d’Istanbul

L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) s’est de nouveau déclarée vendredi préoccupée par le souhait de la Turquie, relayé par les médias, de reconvertir en mosquée, le musée de l’ex Basilique Saint-Sophie d’Istanbul.

« Nous appelons les autorités turques à entamer un dialogue avant toute prise de décision qui pourrait porter atteinte à la valeur universelle du site », peut-on lire dans la déclaration publiée aujourd’hui.

L’UNESCO souligne que Sainte-Sophie, est inscrite sur la Liste du patrimoine mondial de l’humanité en tant que musée, ce qui entraine un certain nombre d’engagements et d’obligations juridiques.

Elle précise que Sainte-Sophie, en tant que composante du bien « Zones historiques d’Istanbul », a une forte valeur symbolique, historique et universelle.

L’Organisation rappelle que les textes adoptés par le Comité du patrimoine mondial stipulent que ce bien est inscrit pour « son intégration unique de chefs-d’œuvre architecturaux qui reflètent la rencontre de l’Europe et de l’Asie au cours de plusieurs siècles ».

L’UNESCO fait également valoir que « Sainte-Sophie est devenue un modèle pour toute une famille d’églises et plus tard de mosquées et les mosaïques des palais et églises de Constantinople qui ont influencé les arts tant en Orient qu’en Occident. »