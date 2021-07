Royaume-Uni : Liverpool retirée de la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en raison d’aménagements du port

Liverpool – Port marchand a été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en 2004. En 2012, le site a été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en péril en raison d’inquiétudes suscitées par le projet de développement de Liverpool Waters. Le projet a depuis été mis en œuvre, de même que d'autres aménagements à l'intérieur du bien et dans sa zone tampon. « Le Comité considère que ces constructions portent atteinte à l'authenticité et à l'intégrité du site », a précisé l’UNESCO dans un communiqué de presse.

Le centre historique et les docks de Liverpool ont été inscrits pour avoir été le témoin du développement de l'un des principaux centres du commerce mondial aux 18e et 19e siècles. Le site a également illustré les développements pionniers de la technologie moderne des docks, des systèmes de transport et de la gestion portuaire.

« Toute suppression d’un bien de la Liste du patrimoine mondial est une perte pour la communauté internationale et pour les valeurs et engagements partagés à l’échelle mondiale dans le cadre de la Convention du patrimoine mondial », a estimé l’UNESCO.

Après la Vallée de l'Elbe à Dresde (Allemagne) et le Sanctuaire de l'oryx arabe (Oman), Liverpool est le troisième bien à perdre son statut de patrimoine mondial.

Le Sanctuaire de l’oryx arabe avait été retiré en 2007 après la décision d’Oman de réduire sa superficie de 90% pour un projet de prospection d’hydrocarbures. En 2009, la Vallée de l’Elbe à Dresde avait perdu son statut en raison d’un projet de construction de pont routier.