Coronavirus : l’ONU lance un appel à la solidarité et « à notre humanité »

« Si jamais nous avions besoin que soit rappelé le fait que nous vivons dans un monde interconnecté, le nouveau coronavirus vient de s’en charger », écrivent dans un article commun la cheffe des droits de l’homme des Nations Unies, Michelle Bachelet, et le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi.

« Aucun pays ne peut aborder seul ce problème, et aucune frange de nos sociétés ne peut être laissée de côté si nous voulons relever efficacement ce défi mondial », ajoutent-ils dans cet article publié notamment dans le quotidien britannique The Telegraph. « Le Covid-19 constitue un test non seulement pour nos systèmes de santé et nos mécanismes de réponse aux maladies infectieuses, mais c’est aussi un test de notre capacité à collaborer en tant que communauté de nations face à un défi commun. C’est un bon moyen pour évaluer la mesure dans laquelle les bénéfices de décennies de progrès social et économique ont profité à ceux qui vivent en marge de nos sociétés, à ceux qui sont les plus éloignés des leviers du pouvoir », ont-ils dit.

Leurs propos font écho à l’appel lancé mercredi par le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres.

« Nous sommes tous confrontés à une menace commune - le coronavirus – Covid-19. L’annonce d’une pandémie aujourd’hui est un appel à l’action - pour tout le monde, partout. C’est aussi un appel à la responsabilité et à la solidarité - en tant que nations unies et en tant que peuples unis », a-t-il dit dans un message.

Photo ONU/Loey Felipe Se laver les mains pendant 20 secondes est conseillé comme mesure préventive contre le coronavirus Covid-19.

Fonds de solidarité à la réponse de l'OMS

À Genève, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) devait lancer vendredi un nouveau Fonds de solidarité à la réponse au Covid-19, qui permettra aux entreprises, aux fondations et aux particuliers de faire un don à la riposte mondiale de l’OMS à la pandémie actuelle.

Mme Bachelet et M. Grandi notent que « les semaines et les mois à venir mettront à l’épreuve les dispositifs nationaux de gestion des crises et de protection civile - et mettront certainement en évidence des lacunes en matière d’assainissement, de logement et d’autres facteurs qui influent sur les questions liées à la santé ».

« Notre réponse à cette épidémie doit prendre en compte - et en fait, se concentrer sur - ceux que la société néglige ou relègue souvent à l’arrière-plan. Dans le cas contraire, elle échouera. La santé de tous est liée à la santé des membres les plus marginalisés de la communauté humaine. Pour prévenir la propagation de ce virus, il faut toucher tout le monde et garantir un accès équitable au traitement », ajoutent-ils. « Cela signifie qu’il faut dépasser les entraves existantes à des soins de santé abordables et accessibles, et lutter contre les inégalités de traitement qui existent depuis longtemps et qui sont souvent fondées sur le revenu, le genre, la géographie, la race et l’origine ethnique, la religion ou le statut social ».

Selon les deux hauts responsables onusiens, pour assurer l’efficacité de la prévention et du traitement du Covid-19, il sera essentiel de surmonter les pratiques systémiques qui négligent les droits et les besoins des femmes et des jeunes filles ou qui, par exemple, limitent l’accès et la prise en compte de groupes sociaux minoritaires.

Il appellent aussi à ne pas oublier les personnes vivant en institution - les personnes âgées ou les détenus notamment - ainsi que les migrants et les réfugiés.

« Un soutien international est urgemment nécessaire pour aider les pays d’accueil à renforcer leurs services tant en faveur des migrants que des communautés locales, et à les intégrer dans les dispositifs nationaux de veille, de prévention et d’intervention », soulignent Mme Bachelet et M. Grandi. « Tout manquement à cette exigence mettra en danger la santé de tous et risque de renforcer l’hostilité et les phénomènes de stigmatisation ».

« Au-delà de ces défis très immédiats, l’existence du coronavirus mettra sans aucun doute à l’épreuve nos principes, nos valeurs et notre humanité commune », mettent-ils en garde. « Lorsque la peur et l’incertitude s’installent, les boucs émissaires ne sont jamais bien loin ».

« La panique et la discrimination n’ont jamais résolu une crise. Les dirigeants politiques doivent prendre les devants, en gagnant la confiance de la population grâce à la transparence et à la rapidité de l’information fournie, en travaillant ensemble pour le bien commun et en donnant à tous les moyens de contribuer à la lutte contre le virus », ajoutent-ils. « Céder la place à la rumeur, à la peur et à l’hystérie ne fera pas seulement obstacle à la résolution de la crise, mais pourrait avoir des implications plus larges pour les droits de l’homme et le fonctionnement des institutions démocratiques ».

Unsplash/Matteo Fusco La fièvre est un des symptômes du coronavirus Covid-19.

La mission d’experts de l’OMS achève sa mission en Iran

Alors que l’Iran fait partie des pays les plus touchés par la pandémie de Covid-19, l’OMS a indiqué qu’une équipe d’experts de l’agence onusienne et de partenaires avait conclu une mission d’appui technique en Iran le 10 mars.

« Après cinq jours de réunions et de visites sur le terrain approfondies, nous constatons que les stratégies et les priorités de l'Iran pour contrôler le Covid-19 évoluent dans la bonne direction », a déclaré le Dr Richard Brennan, Directeur régional des urgences de l'OMS pour la région de la Méditerranée orientale et chef de l'équipe envoyée en Iran.

« Mais il faut faire plus. Nous nous sommes mis d'accord sur plusieurs domaines prioritaires pour une intensification avec les autorités sanitaires nationales, sur la base d'expériences en Chine et ailleurs », a-t-il ajouté.

Des progrès ont été réalisés dans l'augmentation du nombre de laboratoires qui sont maintenant en mesure de tester le Covid-19 - plus de 30 laboratoires à travers l’Iran ont maintenant la capacité et au moins 20 autres seront ajoutés. Jusqu'à présent, l'OMS a fourni suffisamment de kits de test en laboratoire pour tester au moins 110.000 personnes et sept tonnes d'équipement et de fournitures de protection.