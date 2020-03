Iraq : l’ONU appelle à un maximum de retenue après des tirs de roquettes meurtriers sur une base américaine

« Nous condamnons la dernière attaque à la roquette au camp Taji, qui a fait des morts et des blessés parmi les troupes de la coalition internationale dans la lutte contre Daech », souligne dans un communiqué, la Mission d’assistance des Nations unies pour l’Iraq (MANUI).

Elle appelle toutes les parties à faire preuve « d’un maximum de retenue », estimant que les attaques en cours constituent une menace claire et importante pour le pays.

Selon la Mission onusienne, « le risque d’actes voyous par des groupes armés est une inquiétude permanente » en Iraq qui « n’a besoin de rien moins que de devenir une arène pour les vendettas et les batailles venues d’ailleurs ».

La Mission de l’ONU invite Bagdad à exercer ses pleins pouvoirs pour demander des comptes aux auteurs des attaques et prévenir de nouvelles violences.

« Au-delà de la menace immédiate pour la sécurité, cela détourne également l’attention politique critique des affaires intérieures urgentes et inachevées », souligne la Mission onusienne qui présente ses condoléances aux familles des victimes et à leurs pays, et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.