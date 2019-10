Journée de l’alimentation : l’ONU appelle à créer un monde délivré de la faim

A l’heure actuelle, plus de 820 millions de personnes ne mangent pas à leur faim et l’urgence climatique menace de plus en plus la sécurité alimentaire. En outre, deux milliards d’hommes, de femmes et d’enfants sont en surpoids ou obèses et les régimes alimentaires déséquilibrés font courir d’énormes risques de maladie et de décès.



« Il est inacceptable que la faim augmente alors que le monde gaspille plus d’un milliard de tonnes de nourriture chaque année », déclare le Secrétaire général dans un message vidéo. « Il est temps de changer nos modes de production et de consommation, y compris pour réduire les émissions de gaz à effet de serre ».



Selon l’ONU, la transformation des systèmes alimentaires est essentielle à la réalisation de tous les objectifs de développement durable.

Le chef de l’ONU a indiqué qu’il prévoyait de convoquer un Sommet sur les systèmes alimentaires en 2021, dans le cadre de la Décennie d’action pour la réalisation des objectifs de développement durable (ODD).



« En tant que grande famille humaine, nous devons absolument créer un monde délivré de la faim », conclut M. Guterres dans son message.

La Journée mondiale de l’alimentation a pour thème cette année : « Nos actions sont notre avenir. Une alimentation saine pour un monde #FaimZero ».

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et ses partenaires estiment qu'il existe des solutions abordables pour réduire toutes les formes de malnutrition, mais elles nécessitent un engagement et une action plus importants au niveau mondial.

Faim et malnutrition, obstacles majeurs à la réalisation des ODD

Lors d’une célébration à Rome, où se trouve le siège de la FAO, le Directeur général de cette agence onusienne, Qu Dongyu, a averti que « la faim et la malnutrition constitueront des obstacles majeurs à la réalisation des ODD d'ici 2030 si nous n'agissons pas maintenant ! »

Il a rappelé l'importance de la collaboration et du rôle que tout le monde doit jouer - gouvernements, entreprises agro-alimentaires, secteur public, instituts de recherche et consommateurs - pour progresser vers l'instauration de régimes alimentaires sains pour tous et pour enrayer, et si possible inverser, la tendance actuelle d’augmentation de la faim, du surpoids et de l'obésité.

« Nous avons besoin d'une volonté et d'un engagement politiques forts. Nous devons investir dans la nutrition et pour la nutrition. Nous devons marcher main dans la main et construire des systèmes alimentaires sains et durables », a ajouté Qu Dongyu.

Le Président du Fonds international de développement agricole (FIDA), Gilbert F. Houngbo, a estimé pour sa part qu’il était possible de mettre fin à la faim mais que le succès dépendra de la transformation des systèmes alimentaires mondiaux afin qu'ils incluent les femmes, les jeunes et les peuples autochtones. « Avec les bonnes politiques et les bons investissements dans le développement agricole et rural, nous pouvons créer un monde alimentaire sûr où la faim et la pauvreté sont considérablement réduites », a-t-il dit.

De son côté, le Directeur exécutif du Programme alimentaire mondial (PAM), David Beasley, s’est joint à l’appel pour mettre fin au gaspillage alimentaire. Il a exhorté les individus du monde entier à se joindre à la campagne du PAM pour mettre fin au gaspillage, #StopTheWaste.

« La quantité de nourriture gaspillée dans le monde suffit à nourrir 2 milliards de personnes. Dans un monde où toutes les cinq secondes un enfant meurt de causes évitables comme la faim et la malnutrition, cela est totalement inacceptable », a-t-il dit. « Nous avons entre nos mains une solution à la faim, simplement en étant de meilleurs gardiens de la nourriture que nous avons déjà. Tous unis et travaillant ensemble, nous pouvons atteindre l’objectif #FaimZéro ».