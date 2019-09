Yémen : l’ONU salue la libération de détenus par les Houthis

L'Envoyé spécial a appelé toutes les parties au conflit yéménite à veiller à ce que les détenus libérés soient renvoyés chez eux en toute sécurité.

« J'espère que cette étape mènera à de nouvelles initiatives qui faciliteront l'échange de tous les détenus liés au conflit conformément à l'accord de Stockholm », a précisé M. Griffiths dans une déclaration de presse rendue publique par son bureau à Amman.

L’Envoyé spécial a exprimé sa gratitude au Comité international de la Croix-Rouge (CICR) pour le rôle précieux qu’il a joué dans la libération des détenus.

« Je me félicite également des mesures prises par le gouvernement du Yémen et la coalition arabe qui ont abouti à la libération des mineurs yéménites et ont soutenu leur réintégration dans leurs familles », a ajouté M. Griffiths.

L’Envoyé spécial a appelé les parties yéménites à travailler ensemble pour accélérer la libération, le transfert et le rapatriement des détenus liés au conflit, rappelant que ces derniers et leurs familles ont enduré une douleur et des souffrances profondes.

« J'invite les parties à se rencontrer dans les meilleurs délais et à reprendre les discussions sur les futurs échanges (de prisonniers) conformément à leurs engagements envers l'accord de Stockholm », a-t-il ajouté.