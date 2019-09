Afghanistan : Guterres appelle à un scrutin présidentiel pacifique et crédible

« Cela est crucial alors que l’Afghanistan s’efforce de consolider un système politique démocratique et inclusif », a dit son porte-parole dans une déclaration à la presse publiée vendredi.

« Le Secrétaire général réitère que tout acte de violence contre le processus électoral, y compris les attaques dirigées contre les bureaux de vote, le personnel électoral et les électeurs, est inacceptable. Il n'y a pas de place pour la violence, l'intimidation ou la fraude », a-t-il ajouté.

António Guterres a appelé tous les acteurs clefs à assumer leur responsabilité d'appuyer « un processus électoral pacifique, crédible, transparent et inclusif » et a réitéré l'engagement de l'ONU à continuer d'aider le peuple afghan.

Il y a dix jours, le Représentant spécial du Secrétaire général pour l'Afghanistan, Tadamichi Yamamoto, avait déclaré que la Mission des Nations Unies qu’il dirige (MANUA) était résolue à faire tout ce qui était en son pouvoir pour aider la Commission électorale indépendante (CEI) et la Commission du contentieux électoral (CCE) à organiser des élections crédibles, transparentes et inclusives.

« Des élections crédibles sont au cœur de toute démocratie et le droit de vote est à bien des égards un symbole clé des progrès démocratiques accomplis en Afghanistan au cours des 18 dernières années », avait déclaré M. Yamamoto. « Voter n’est pas seulement une question de responsabilité civique, c’est un moyen de protéger les acquis de l’Afghanistan et d’appuyer les processus politiques pacifiques ».

La MANUA avait salué le travail accompli par les forces de sécurité pour soutenir les élections, garantir la distribution de matériel électoral sensible et assurer la sécurité des lieux de vote le jour du scrutin et avant, afin que tous les Afghans, y compris les femmes, puissent participer.