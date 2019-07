Présidentielle en Afghanistan : l’ONU appelle au respect des organes électoraux indépendants

Le Groupe de soutien électoral – composé de la Mission d’assistance des Nations Unies en Afghanistan (MANUA) ; de l'Union européenne ; des gouvernements d’Australie, d’Allemagne, d’Italie, du Japon, de la Suède, du Royaume-Uni, et des États-Unis ; et de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) – a encouragé la Commission électorale indépendante (CEI) afghane à poursuivre ses progrès dans la préparation de l’élection présidentielle prévue le 28 septembre.

« Nous prenons note du dernier exercice de mise à jour des inscriptions électorales récemment achevée », ont déclaré les membres du Groupe présidé par la MANUA qui ont, à cette occasion, félicité les centaines de milliers d’Afghans qui se sont inscrits en tant que nouveaux électeurs.

« Le peuple afghan fait sa part pour renforcer l’intégrité du fichier électoral et du processus électoral et en démontrant leur engagement envers l'avenir démocratique de leur pays », ont-ils déclaré, rappelant que le processus électoral « reflète la volonté du peuple afghan de décider par lui-même » et qu’il appartient à toutes les parties prenantes afghanes d’assurer sa réussite.

Dans leur déclaration commune, l’ONU et ses partenaires en Afghanistan ont appelé tous les candidats à l’élection présidentielle et leurs partisans à faire preuve publiquement d'un « leadership clair » en défendant la constitution du pays et ses principes démocratiques.

« Tous les candidats sont encouragés à se livrer à une concurrence loyale, comme indiqué dans la loi électorale, le code de conduite qu'ils ont signé et les règlements promulgués par la CEI », ont-ils souligné. Pour les membres du groupe de soutien électoral, cela implique que tout les candidats « appuient et respectent » les organes électoraux indépendants et garantissent que les règles du jeu soient équitables pour chacun d’entre eux et pour les électeurs à l'échelle nationale.

Les ressources ou les postes de l’État ne doivent pas être utilisés à des fins électorales

Pour l’ONU et ses partenaires, la réussite des élections en Afghanistan passe également par une garantie de l’indépendance des fonctionnaires électoraux et l’absence d’interférence dans leur travail.

Les membres du Groupe appellent également les candidats à la présidentielle afghane à ne pas utiliser les ressources ou les postes de l’État à des fins électorales.

« Nous rappelons à tous les acteurs du processus - qu’ils résident à Kaboul ou dans les districts et villages éloignés du pays - les décrets présidentiels sur la non-ingérence des fonctionnaires et des forces de sécurité dans les affaires électorales publiées en février 2019 », ont-ils déclaré. « Tous les représentants du gouvernement sont légalement tenus de séparer leurs fonctions au sein du gouvernement de la campagne ou de tout comportement qui puisse bénéficier à des candidats spécifiques », ont-ils ajouté.

La lutte contre l'impunité électorale en Afghanistan doit être renforcée, ont souligné l’ONU et ses partenaires. « Tous les individus qui violent la loi électorale doivent être poursuivis et jugés directement et conformément aux lois afghanes », ont-ils prévenu.

Attaque dans le centre du pays

La MANUA a condamné l'attaque « aveugle et disproportionnée » perpétrée dimanche par les Talibans contre un bureau de la Direction nationale de la sécurité (DNS) à Ghazni, dans le centre de l’Afghanistan.

« Selon des informations préliminaires, l'explosion aurait fait au moins 150 victimes civiles, presque toutes blessées, dont plus de 50 écoliers », a indiqué la MANUA sur son compte Twitter.