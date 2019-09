Syrie : situation humanitaire toujours alarmante dans la région d’Idlib (ONU)

Le 30 août, la Russie a annoncé un cessez-le-feu unilatéral dans la zone dite « de désescalade » d’Idlib, par la suite confirmé par le gouvernement syrien.

Les informations dont dispose le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) montrent que les combats ont diminué par rapport à la fin du mois d’avril, date du début de l’escalade militaire.

« Il est important que le répit tant nécessaire pour les civils continue, qu’un accès humanitaire sans entrave soit facilité pour atteindre tous les civils dans le besoin et que les infrastructures civiles soit épargnées », a déclaré Ursula Mueller la Coordinatrice adjointe des secours d’urgence de l’ONU.

Malgré une diminution des combats, les signes inquiétants d’insécurité demeurent dans le nord-ouest de la Syrie.

« Les forces sur le terrain ont continué à échanger des tirs dans le sud d’Idlib et dans l’est de Lattaquié et des frappes aériennes ont été signalées dans le centre et le nord d’Idlib la semaine dernière », a indiqué Mme Mueller.

Entre mai et août, 400.000 personnes ont fui leurs foyers, souvent en direction du nord d’Idlib. Dans cette région déjà densement peuplée, les communautés d’accueil sont dépassées et la question du logement est particulièrement préoccupante.

600.000 personnes déplacées habitent dans des tentes et dans des camps et nombre d’entre elles vivent en plein air. Nourriture, eau et hygiène, santé, éducation, services de protection, leurs besoins humanitaires restent immenses et nombreux, souligne la numéro deux d’OCHA.

Après des mois de combats, « l’horizon dans le nord-ouest de la Syrie demeure incertain », a déclaré Ursula Mueller. Une incertitude renforcée par l’approche de l’hiver et la baisse des températures auxquelles se préparent déjà les organisations humanitaires.