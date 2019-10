Opération turque en Syrie : des centaines de milliers de vies en danger, le Conseil de sécurité saisi

Après l’annonce du début de l’offensive turque, une réunion d’urgence du Conseil de sécurité avait été demandée par les cinq pays européens membres de l’organe onusien (Allemagne, Belgique, France, Pologne et Royaume-Uni).

De leur côté, plusieurs entités des Nations Unies ont tiré la sonnette d’alarme après l’annonce de cette opération mercredi par le Président turc, Recep Tayyip Erdoğan.

Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), des centaines de milliers de personnes sont désormais en danger dans le nord-est de la Syrie. Dans un communiqué de presse, le HCR a mis en garde contre une escalade du conflit qui risque de causer « plus de souffrances humaines et de déplacements de population ». Selon l’agence onusienne, des dizaines de milliers de personnes ont fui les combats et son en quête d’un lieu sûr.

« Une nouvelle vague de violence est la dernière chose dont ont besoin les Syriens », a, pour sa part, déclaré la Commission d’enquête internationale indépendante de l’ONU sur la Syrie.

La Commission a imploré les parties au conflit « à faire preuve de prudence et de retenue » pour éviter une escalade des hostilités dont les civils seraient les premières victimes. « Toute nouvelle campagne militaire pourrait conduire à l’insécurité et au chaos, risquant ainsi de créer les conditions d’une possible résurgence de l’Etat islamique en Iraq et au Levant », a prévenu la Commission dans un communiqué.

L'UNICEF appelle à protéger les enfants

Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) a exhorté toutes les parties au conflit syrien à protéger les enfants et les infrastructures civiles.

La Directrice exécutive de l’UNICEF, Henrietta Fore, a rappelé que l’utilisation d’armes explosives dans les zones peuplées de civils cause des « préjudices inacceptables » pour les filles et les garçons.

« Une escalade militaire dans le nord-est de la Syrie aurait des conséquences dramatiques sur la capacité des acteurs humanitaires à apporter assistance et protection à des milliers d'enfants vulnérables », a alerté la cheffe de l’UNICEF dans un communiqué de presse.

De son côté, le Secrétaire général adjoint de l’ONU aux affaires humanitaires, Mark Lowcock, était attendu ce jeudi en Turquie.

Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) a précisé que M. Lowcock devait rencontrer des hauts responsables turcs dans la capitale Ankara.

Celui qui est également Coordinateur des secours d’urgence de l’ONU doit aussi se rendre à Gaziantep et Kilis, deux villes turques situées près de la frontière syrienne où il doit rencontrer les agences onusiennes et les ONG participant aux opérations humanitaires transfrontalières à destination de la Syrie.

Avec plus de 3,6 millions de réfugiés syriens sur son territoire, la Turquie est aujourd’hui le pays qui accueille le plus grand nombre de personnes déplacées de force, a rappelé OCHA.