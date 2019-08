Après avoir manifesté devant l’ONU, Greta Thunberg reçue par la Présidente de l’Assemblée générale

« Nous allons faire grève pour la vie et tout ce que nous aimons ! Nous allons faire grève pour vous ! Nous allons faire grève pour nous ! ». C’est sur ces paroles que de nombreux jeunes sont venus manifester vendredi devant le siège des Nations Unies pour réclamer une action plus forte et urgente en faveur du climat.

Partout dans le monde, des jeunes manifestent tous les vendredis dans le cadre des Fridays for Future (les vendredis pour l’avenir) pour le climat. Ce 30 août, le Fridays for Future à New York avait une manifestante renommée en la personne de Greta Thunberg. Moins de 48 heures après avoir débarqué dans la métropole américaine après une traversée en bateau de l’océan atlantique en 15 jours, la jeune Suédoise a rejoint la militante américaine pour le climat Alexandria Villaseñor et d’autres jeunes dans une manifestation pour le climat organisée devant le siège des Nations Unies.

“We're going to strike for life and everything we love.”



Young people are outside the @UN calling for bold #ClimateAction. Together we can, and must, save our one and only home. #FridaysForFuture pic.twitter.com/ZqBLtR00cs — UNICEF (@UNICEF) August 30, 2019

« Continuons », a lancé l’adolescente de 16 ans aux autres jeunes manifestants qui l’ont rejoint devant l’ONU.

« Bienvenue Greta Thunberg et les militants du climat à l'ONU à New York », a déclaré sur Twitter, la Présidente de l’Assemblée générale des Nations Unies, María Fernanda Espinosa.

« Votre détermination pour l'action en faveur du climat a bouleversé le monde et nous nous joignons à vous pour demander des comptes aux dirigeants », a dit Mme Fernanda Espinosa qui a reçu la jeune femme à son bureau au siège de l’ONU et lui a permis de visiter la salle de l’Assemblée générale des Nations Unies où se réuniront les dirigeants du monde entier dans moins d’un mois.

Photo ONU/Manuel Elias La Présidente de l'Assemblée générale des Nations Unies, María Fernanda Espinosa (à droite), rencontre les militantes pour le climat Greta Thunberg (centre), Alexandria Villaseñor et Xiye Bastida.

En déplacement entre le Japon et la République démocratique du Congo (RDC), le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a également salué la présence de Greta Thunberg au siège des Nations Unies.

« Je suis loin de New York, mais je suis heureux de savoir que des jeunes sont à nouveau venus aux Nations Unies pour exprimer leur engagement dans la lutte contre le changement climatique », a déclaré sur Twitter, le Secrétaire général de l’ONU. « Je les encourage à continuer à maintenir la pression de force pour une action plus forte en faveur du climat », a-t-il ajouté.

La Directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), Henrietta Fore a également salué la venue des jeunes – « notre avenir » - devant le siège de l’ONU.

« Merci à Greta Thunberg et aux milliers de jeunes défenseurs du monde entier qui réclament un climat sûr et durable », a déclaré Mme Fore sur Twitter. « Vous avez le droit de parler, d’être entendu et, surtout, (d’avoir) une action résolue pour le climat afin de protéger votre avenir », a-t-elle ajouté.

« Au Fridays for Future d'aujourd'hui, Alexandria Villaseñor, avec Greta Thunberg et d'autres jeunes réclament leurs droits de survivre », a, pour sa part, déclaré sur Twitter, Jayathma Wickramanayake, l’Envoyée du Secrétaire général de l’ONU pour la jeunesse. « Sans une action urgente et un engagement plus fort en faveur du climat, il n'y aura pas d'avenir, pour les jeunes et pour TOUTES les générations. Nous ne pouvons pas laisser cela se produire », a-t-elle ajouté.

Mme Wickramanayake a souligné que la course contre le changement climatique est « une course que nous pouvons gagner ». « Aujourd'hui, plus que jamais, affichons notre unité pour la race humaine et sa survie », a conclu l’Envoyée de l’ONU pour la jeunesse

Greta Thunberg participera le 23 septembre au sommet de l’ONU pour le climat qui se tiendra au siège des Nations Unies à New York.