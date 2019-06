Les micros, petites et moyennes entreprises, génératrices de deux emplois sur trois

Cette année, le thème de la Journée est « Des financements solides pour les petites entreprises : le financement des Objectifs de développement durable ».

Dans une déclaration, la Vice-Secrétaire générale de l'ONU, Amina Mohammed, souligne que ces entreprises « sont essentielles pour créer les 600 millions d'emplois nécessaires d'ici 2030 pour suivre le rythme de la croissance de la population en âge de travailler ».

La Journée est célébrée depuis 2017, en reconnaissance de son impact sur les économies locales et mondiales. D’après l’ONU, ces entreprises, qui emploient généralement moins de 250 personnes, « sont l'épine dorsale de la plupart des économies et jouent un rôle clé dans les pays en développement ».

Selon les Nations Unies, « elles sont responsables d'importantes opportunités de création d'emplois et de revenus dans le monde entier » et ont été identifiés comme « l'un des principaux moteurs de la réduction de la pauvreté et du développement ».

Ces entreprises ont également tendance à employer une plus grande part des secteurs vulnérables de la main-d'œuvre, tels que les femmes, les jeunes et les personnes issues de ménages plus pauvres, et peuvent parfois être la seule source d'emploi dans les zones rurales.

Agiles face à un monde en mutation

L'ONU affirme que « les petites entreprises peuvent être agiles face à un monde en mutation, mais que leur taille les rend également vulnérables ».

L'Organisation affirme que « l'accès au financement est un obstacle majeur » et que « l'identification des opportunités du marché international et la navigation dans les procédures liées au commerce peuvent être plus difficiles que pour les grands concurrents ».

Afin de relever ces défis, le Centre du commerce international, une entité conjointe des Nations Unies et de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), oeuvre à l'internationalisation des micros, petites et moyennes entreprises.

Ces dernières sont essentielles à la réalisation des Objectifs du développement durable, en particulier pour promouvoir l'innovation, la créativité et le travail décent pour tous.

Les objectifs 8.3 et 9.3 des ODD appellent à un accès accru aux services financiers. En outre, ces entreprises sont un élément important dans la mise en œuvre de l’ODD 8 sur le travail décent et la croissance économique et de l’OM 9 sur l'industrie, l'innovation et les infrastructures.