Outrée, l'ONU condamne les attentats de Pâques qui ont tué plus de 200 personnes au Sri Lanka

Plus de 200 personnes ont été tuées et des centaines d'autres blessées par une série d’attenats contre des églises et des hôtels au Sri Lanka, alors que les chrétiens se réunissaient pour célébrer Pâques. Dans une déclaration, le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, s'est déclaré « outré par les attentats terroristes » et a appelé à « traduire rapidement les auteurs en justice ».