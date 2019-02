Venezuela : António Guterres rencontre le chef de la diplomatie et rappelle les principes humanitaires

C'est la troisième fois que le chef de la diplomatie vénézuélienne rencontre le Secrétaire général des Nations unies en quelques semaines seulement.

Lors de leur réunion au Siège de l'ONU à New York, ils ont discuté de la situation dans le pays et dans la région, et M. Guterres a exhorté les autorités de Caracas à ne pas utiliser la force léthale contre les manifestants.

Face à une incertitude économique et politique grandissante, l'ONU soutient les institutions locales en fournissant des kits médicaux aux femmes et aux enfants, et les équipes de secours ont livré 100 000 traitements pour la malnutrition aiguë sévère. Six abris temporaires ont été installés dans les États frontaliers pour loger 1 600 personnes et leur offrir une protection et des informations, ainsi que des kits familiaux contenant de la nourriture et des vêtements.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a confirmé qu'elle continuait de travailler avec les autorités par l'intermédiaire de l'Organisation panaméricaine de la santé (OPS), notamment pour prévenir et contrôler les maladies transmissibles et non transmissibles.

Des campagnes de vaccination ont été menées pour enrayer la propagation de la rougeole et de la diphtérie.

Dans le but d'aider 3,6 millions de Vénézuéliens, dont 2 millions d'enfants, le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) a lancé un appel de près de 110 millions de dollars.