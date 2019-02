Venezuela : de hauts responsables de l'ONU déplorent le recours excessif à la force par les autorités

Alors que la tension montait samedi à différents postes frontière du Venezuela avec la Colombie et le Brésil, ainsi qu’à l’intérieur du pays, causant la mort de plusieurs civils et faisant plusieurs blessés, le chef des Nations Unies, António Guterres, et la responsable du Bureau des droits de l'homme des Nations Unies (HCDH), Michelle Bachelet, se sont dits choqués et ont appelé au calme.