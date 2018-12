Journée contre la corruption : plus de 1.000 milliards de dollars de pots-de-vin sont versés chaque année (ONU)

« La corruption touche tous les pays, riches et pauvres, du Nord et du Sud », a affirmé António Guterres, dans une déclaration, ajoutant qu’« elle sape l’état de droit et favorise les crimes tels que la traite d’êtres humains et le trafic d’armes et de drogue ».

Le chef de l’ONU a également déploré que la corruption prive la société d’écoles, d’hôpitaux et d’autres services essentiels, décourage les investissements étrangers, dépossède les nations de leurs ressources naturelles, et porte atteinte aux valeurs de l’Organisation des Nations Unies.

La corruption coûte au moins à 2.600 milliards de dollars

« La fraude fiscale, le blanchiment d’argent et autres flux financiers illicites détournent des ressources indispensables au développement durable », a ajouté le chef de l’ONU.

D’après le Forum économique mondial, le coût de la corruption s’élève au moins à 2.600 milliards de dollars, soit 5 % du produit intérieur brut mondial.

Selon la Banque mondiale, les entreprises et les particuliers versent plus de 1.000 milliards de dollars de pots-de-vin chaque année.

« La corruption engendre la corruption et favorise l’impunité, qui ronge la société » a explique le Secrétaire général.

Des outils pour lutter contre la corruption

« La Convention des Nations Unies contre la corruption est l’un des principaux instruments dont nous disposons pour lutter contre ce fléau », a déclaré António Guterres, soulignant que le mécanisme d’évaluation par les pairs créé en application de la Convention, permettait de poser les fondements de la confiance et d’appliquer le principe de responsabilité.

Le chef de l’ONU a aussi mis en exergue l’objectif de développement durable(ODD) no 16 et les cibles qui y sont associées, en tant que cadre d’action pour contrer la corruption.

« Nous pouvons informer les citoyens et leur donner les moyens d’agir, favoriser la transparence et renforcer la coopération internationale au service du recouvrement des avoirs volés », a appelé M. Guterres, qui estime que la lutte contre la corruption est une priorité « pour les millions de personnes qui se sont rendues aux urnes cette année partout dans le monde ».