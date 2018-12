Convention sur le génocide : faire respecter l’égalité et la dignité de tous

« Au lendemain de l’Holocauste et de la Seconde Guerre mondiale, le monde s’est réuni pour adopter une convention afin de prévenir le génocide et de punir toute personne commettant ce crime indicible », a expliqué Antonio Guterres dans une déclaration.

Il a souligné que « soixante-dix années plus tard, la prévention du génocide continue d’être une tâche essentielle, qui conserve toute son actualité ».

« J’engage chaque pays à ratifier la Convention sur le génocide », a déclaré M.Guterres.

Le Secrétaire général a également demandé à tous les États d’appliquer concrètement les principes de la Convention afin de prévenir d’immenses souffrances humaines et de faire en sorte que ce crime ne reste pas impuni.

« Alors que l’antisémitisme, l’islamophobie et d’autres formes de haine, de racisme et de xénophobie sont en nette progression, réaffirmons ensemble notre volonté de faire respecter l’égalité et la dignité de tous », a conclu le chef de l’ONU.