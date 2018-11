Yémen : le PAM distribue des vivres à 30.000 familles de la ville de Hodeïda déchirée par la guerre

Ces paniers de nourriture sont une véritable bouffée d’oxygène et ont l’avantage supplémentaire d’aider les familles à éviter de voyager plus que nécessaire pour trouver de la nourriture, « limitant leurs propres risques pour la sécurité ».

Selon Hervé Verhoosel, le PAM a pu venir en aide en septembre dernier à 36.000 familles.

En raison des affrontements fréquents, le PAM a également pré-positionné dans la ville de la farine, des légumineuses et de l’huile pour couvrir les besoins de 240.000 personnes. L’Agence onusienne a aussi prépositionné des rations pouvant servir dans le cadre d’une intervention immédiate pour 90.000 personnes. Ces rations contiennent suffisamment de boîtes de conserve pour couvrir les besoins de 15.000 familles par semaine.

Dans l’ensemble du pays, le PAM fournit actuellement des coupons alimentaires à 8 millions de Yéménites, et travaille sur un plan visant à augmenter ce nombre conformément à l’évaluation du Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC) réalisée en octobre et qui sera publiée en début décembre. Cette enquête permettra de donner une cartographie beaucoup plus précise de l’insécurité alimentaire au Yémen.

A noter que le Représentant du PAM au Yémen, Stephen Anderson, sera aux côtés de l’Envoyé spécial des Nations Unies au Yémen, Martin Griffiths et de la Coordonnatrice des Nations Unies pour l’aide humanitaire, Lise Grande, lors de leur visite aujourd’hui à Hodeïda.

L’Envoyé spécial du Secrétaire général pour le Yémen cherche ainsi à finaliser les arrangements à l’approche des pourparlers prévus en Suède, à revenir sur le rôle de surveillance des Nations Unies pour le port, et à attirer l’attention sur la nécessité continue d’une trêve dans les combats.