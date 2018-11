Yémen : le PAM intensifie son aide humanitaire et appelle à la fin des combats

« Ce dont le Yémen a besoin, c'est de la paix », a déclaré David Beasley, le Directeur exécutif du PAM, dans un communiqué publié par l’agence onusienne. « Ce n’est qu’alors qu’il sera possible de relancer l’économie, de maîtriser la monnaie et de commencer à payer les salaires de la population, afin que les gens puissent acheter de la nourriture et autres produits de première nécessité ».

Face à l’augmentation rapide des chiffres de la faim au Yémen, le PAM s'apprête à intensifier ses activités pour fournir une assistance sous forme de nourriture et de transferts d’espèces à 12 millions de personnes, dont la vie a été ravagée par le conflit. L’agence humanitaire onusienne fournit déjà une assistance alimentaire chaque mois à 7-8 millions de personnes.

« Des enfants qui ne sont guère plus que de la peau et des os »

Au Yémen, le chef du PAM a particulièrement été touché par la détresse des civils.

« Mon cœur s’est brisé avec ce que j'ai vu à l'hôpital de Hodeïda », a déclaré M. Beasley. « Les enfants, tellement mal nourris qu’ils ne sont guère plus que de la peau et des os, sont allongés là, avec à peine la force de respirer ».

Le Directeur exécutif a exhorté toutes les parties belligérantes à mettre fin à cette « guerre épouvantable ». « Laissez les enfants vivre et que les gens puissent commencer à reconstruire leurs vies ».

David Beasley doit participer vendredi après-midi à une réunion du Conseil de sécurité sur le Yémen.