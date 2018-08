Afghanistan : l’ONU salue les progrès réalisés en vue des élections législatives

« Alors que les préparatifs sont en cours pour la tenue des élections législatives le 20 octobre, toutes les parties doivent assumer leurs rôles respectifs afin de respecter les délais et les conditions », a déclaré Tadamichi Yamamoto, le Représentant spécial de l’ONU pour l'Afghanistan. « Le gouvernement, les organes de gestion des élections et les dirigeants politiques du pays ont la responsabilité première de créer les conditions nécessaires à la tenue d'élections crédibles », a ajouté le chef de la MANUA.

Conformément au mandat que lui a confié les États membres, la MANUA s’est dite déterminée à œuvrer avec les institutions afghanes pour mettre en œuvre des réformes visant à renforcer la transparence et la confiance dans les processus démocratiques, notamment en encourageant la participation des femmes.

En Afghanistan, le rôle des Nations Unies est de fournir des conseils techniques aux organes de gestion des élections, de coordonner les efforts de la communauté internationale et de canaliser le financement international pour les scrutins. La MANUA a rappelé que « les élections sont l'expression fondamentale de la souveraineté dans tout pays démocratique » et relèvent de la responsabilité du gouvernement, des institutions électorales, des acteurs politiques, de la société civile, des médias, des électeurs et de toutes les autres parties prenantes concernées.

« Les organes de gestion des élections ont démontré qu'ils pouvaient répondre aux critiques constructives, mais ils ont besoin du soutien de toutes les parties prenantes », a déclaré M. Yamamoto. « Tous les Afghans ont intérêt à ce que les élections soient couronnées de succès et il est donc crucial que tous les Afghans exercent leur devoir civique et participent aux processus démocratiques de l'Afghanistan », a ajouté le Représentant spécial.

A l’approche du scrutin, les Nations Unies ont réaffirmé la détermination à aider le peuple afghan à organiser pour la première fois depuis 2001 des élections véritablement afghanes.

« L’ONU appuie pleinement tous les citoyens afghans dans l’exercice de leurs droits civils et politiques et continue de soutenir le gouvernement afghan et le peuple afghan dans leur quête de développement démocratique, de prospérité et de paix durable », souligne la mission onusienne.