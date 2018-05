Couverture sanitaire universelle : l’OMS va tenter d’atteindre un milliard de personnes entre 2019 et 2023

Le but affiché après l’adoption de ce treizième programme de travail général conçu pour aider le monde à atteindre les objectifs de développement durable (ODD) est de tenter d’atteindre l’objectif d’une couverture sanitaire universelle d’un milliard de personnes supplémentaires de 2019 à 2023.

Cette politique proposée par le Directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a été approuvée mercredi à Genève par les délégués des pays membres.

En mettant l’accent sur l’ODD 3 qui vise à assurer des vies saines et promouvoir le bien-être pour tous à tous les âges d’ici 2030, l’OMS se fixe deux autres objectifs en plus de cette couverture sanitaire universelle. L’institution onusienne basée à Genève va ainsi chercher à protéger un milliard de personnes en plus face aux urgences sanitaires. Autre souhait relevé par les Etats membres, celui d’améliorer la situation d’un autre milliard d’individus sur une dizaine de questions liées à la santé. L’OMS estime que la réalisation de cet objectif « triplant le milliard » pourrait sauver 29 millions de vies.

Devant l’Assemblée mondiale de la santé, M. Tedros a estimé que ce plan lance des objectifs élevés parce qu’il « doit le faire ». Les représentants des Etats membres ont souligné que l’OMS devra effectuer un certain nombre de changements stratégiques pour atteindre ces objectifs, notamment en renforçant son leadership en matière de santé publique. Outre ce rôle pilote, les délégués présents à cette 71e Assemblée mondiale de la santé veulent que l’institution onusienne évalue l’impact sur les pays et garantisse que la population ait accès aux données dont elle a besoin en matière de santé.

A noter que cette résolution approuvée mercredi en commission, sera encore formellement votée samedi en séance plénière.