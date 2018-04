Libye : le HCR vient en aide à des milliers de déplacés dans le sud du pays

« De récents affrontements meurtriers entre des groupes armés dans et autour de la ville de Sabha ont forcé environ 1.900 familles libyennes à fuir leurs domiciles », a déclaré vendredi le porte-parole du HCR, Andrej Mahecic, lors d’un point de presse à Genève.

Un convoi d’aide d’urgence du HCR a quitté Tripoli le 4 avril dernier. Sept camions chargés d’articles d’aide de première nécessité ont pu entrer le lendemain à Sabha où l'aide humanitaire a été distribuée à 850 familles déplacées.

« L’accès à Mourzouk et Oubari plus au sud a été initialement bloqué pour des raisons de sécurité, et l’aide a dû attendre à Sabha », a précisé le porte-parole. Toutefois, au début de cette semaine, la population locale a commencé à emprunter les routes principales de Sabha à Mourzouk. Le HCR a saisi cette fenêtre d’opportunité pour acheminer d'urgence des articles de secours essentiels à la ville de Mourzouk. Mercredi, 370 familles déplacées y ont finalement reçu l’aide dont elles avaient grandement besoin.

En Libye, 368.000 personnes ont récemment regagné leur foyer mais plus de 184.000 déplacés ont toujours besoin d’aide humanitaire, alerte le HCR. Pour répondre aux besoins de plus d’un demi-million de Libyens déracinés par le conflit, l'agence onusienne a augmenté ces derniers mois de 300% sa capacité d'intervention et ses ressources.

Le HCR rappelle que la population libyenne déplacée dans le sud du pays a cruellement besoin d’abris adéquats et d’articles ménagers de première nécessité, notamment des trousseaux d’hygiène, des matelas et des ustensiles de cuisine. Cette situation humanitaire est d’autant plus préoccupante que l’accès humanitaire dans cette partie de la Libye a été restreint pendant des semaines et la situation y demeure extrêmement volatile. « Beaucoup ont cherché refuge dans les écoles, les hôpitaux et autres bâtiments publics », a fait remarquer M. Mahecic.

L’OIM rapatrie 155 migrants vers la Gambie

L’Agence des Nations Unies pour les migrations (OIM) poursuit de son côté son aide au rapatriement des migrants africains. Depuis le 1er janvier 2018, l’OIM a aidé 5.775 migrants à regagner leur pays depuis la Libye, et plus de 12.000 ces cinq derniers mois.

La dernière opération de rapatriement de l’OIM a eu lieu mardi. Un vol affrété par l’agence a permis à 155 migrants de rentrer chez eux en Gambie.

Du côté de l'Europe, près de 18.575 migrants et réfugiés sont arrivés par la mer durant les 108 premiers jours de 2018. Environ 40% d’entre eux sont arrivés en Italie, 38% en Grèce, 20% en Espagne et moins de 1% à Chypre.

A la même date en 2017, ils étaient 43.645 à aborder les côtes européennes, et plus de 205.613 en 2016. Selon l’OIM, 559 décès ont été recensés à ce jour cette année sur les itinéraires migratoires de la Méditerranée. Une baisse d’environ 50% par rapport à la même période en 2017.