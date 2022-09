On vous explique pourquoi l'Initiative céréalière de la mer Noire est importante pour le monde

L’Initiative céréalière de la mer Noire, négociée par les Nations Unies et la Türkiye, a été mise en place pour rétablir ces exportations vitales d'aliments et d'engrais de l'Ukraine. Voici quelques éléments clés à comprendre.

1) Un accord pour faire circuler à nouveau des fournitures vitales

L'Ukraine, l'un des plus grands exportateurs de céréales au monde, fournit normalement environ 45 millions de tonnes de céréales au marché mondial chaque année mais, à la suite de l'invasion du pays par la Russie, fin février 2022, des montagnes de céréales se sont accumulées dans des silos, avec des navires incapables de garantir un passage sûr vers et depuis les ports ukrainiens et des routes terrestres incapables de compenser cela.

Cela a contribué à une flambée des prix des aliments de base dans le monde. A cela s’est ajouté l'augmentation du coût de l'énergie, ce qui a poussé des pays en développement au bord du défaut de paiement. Et un nombre croissant de personnes se sont retrouvées au bord de la famine.

Le 22 juillet, l'ONU, la Fédération de Russie, la Türkiye et l'Ukraine ont convenu de l'Initiative céréalière de la mer Noire, lors d'une cérémonie de signature dans la métropole turque, Istanbul.

L'accord a permis aux exportations ukrainiennes de céréales et d'autres denrées alimentaires et d'engrais, y compris l'ammoniac, de reprendre via un couloir humanitaire maritime sûr depuis trois ports ukrainiens clés : Chornomorsk, Odessa et Yuzhny/Pivdennyi, vers le reste du monde.

Pour mettre en œuvre l'accord, un Centre de coordination conjoint (CCM) a été créé à Istanbul, composé de hauts représentants de la Fédération de Russie, de la Türkiye, de l'Ukraine et des Nations Unies.

Selon les procédures émises par le CCM, les navires souhaitant participer à l'Initiative sont soumis à une inspection au large d'Istanbul pour s'assurer qu'ils sont vides de cargaison, puis navigueront à travers le couloir humanitaire maritime vers les ports ukrainiens pour être chargés. Le corridor est établi par le CCM et surveillé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour assurer le passage sûr des navires. Les navires sur le chemin du retour sont également inspectés dans la zone d'inspection au large d'Istanbul.

Banque mondiale/Ray Witlin Un femme en Inde secoue des graines (photo d'archives).

2) Des millions de tonnes quittent l'Ukraine

Les expéditions contrôlées par l'Initiative ont commencé à partir du 1er août. À la fin du mois, plus de 100 navires, chargés de plus d'un million de tonnes de céréales et d'autres denrées alimentaires, avaient quitté l'Ukraine. À la mi-septembre, le CCM a signalé que quelque trois millions de tonnes avaient quitté l'Ukraine, signalant des progrès. On espère qu'à terme, jusqu'à cinq millions de tonnes seront exportées chaque mois.

Selon les chiffres de l'ONU, 51% des cargaisons jusqu'à présent (à la mi-septembre) étaient du maïs, 25% du blé, 11% des produits du tournesol, 6% du colza, 5% de l'orge, 1% du soja, et un pour cent d'autres denrées alimentaires.

3) Environ un tiers des expéditions vont directement aux pays à faible revenu

Environ 25% des cargaisons sont allées aux pays à revenu faible et moyen-inférieur. Égypte (8%), Inde et Iran (4% chacun), Bangladesh, Kenya et Soudan (2% chacun), Liban, Yémen, Somalie, Djibouti (1% chacun) et Tunisie (moins d'un pour cent).

Cela comprend les navires affrétés par l'ONU qui acheminent une aide alimentaire humanitaire – du blé acheté par le Programme alimentaire mondial (PAM) – à la Corne de l'Afrique et au Yémen.

Deux navires affrétés par l'ONU ont déjà quitté l'Ukraine, tandis que deux autres sont attendus prochainement. Le PAM a jusqu'à présent acheté 120.000 tonnes de blé pour soutenir l'aide humanitaire dans la Corne de l'Afrique, au Yémen et en Afghanistan.

Le premier navire affrété par le PAM a accosté à Djibouti le 30 août pour soutenir la réponse à la sécheresse dans la Corne de l'Afrique. Un deuxième navire affrété par l'ONU, chargé de 37.500 tonnes de blé, a appareillé le 30 août et a accosté en Türkiye le 3 septembre, où le blé sera moulu en farine.

Cette farine sera ensuite chargée sur un autre navire qui se dirigera vers le Yémen pour soutenir la réponse humanitaire du Programme alimentaire mondial sur place. Les troisième et quatrième navires affrétés par le PAM fourniront également du blé aux opérations de secours.

Environ 25% des céréales sont allées aux pays à revenu intermédiaire supérieur – dont la Turquie, la Chine et la Bulgarie ; et 50% à des pays à revenu élevé comme l'Espagne, les Pays-Bas, l'Italie, la République de Corée, la Roumanie, l'Allemagne, la France, la Grèce, l'Irlande et Israël.

L'ONU souligne que tout le grain sortant des ports ukrainiens grâce à l'Initiative profite aux personnes dans le besoin, car il contribue à calmer les marchés et à limiter l'inflation des prix alimentaires.

Tous les mouvements de navires peuvent être consultés sur le site Web de l’Initiative céréalière de la mer Noire (en anglais), qui contient également des faits et des chiffres utiles.

Photo ONU/Mark Garten A Istanbul, le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, observe un bateau du PAM se diriger vers l'Ukraine pour récupérer une cargaison de céréales.

4) Les prix des denrées alimentaires baissent

Il y a des signes évidents que l'Initiative réussit à atteindre l'un de ses principaux objectifs, à savoir faire baisser les prix des denrées alimentaires.

Lors d'une conférence de presse à la mi-septembre, Rebeca Grynspan, la Secrétaire générale de l'agence des Nations Unies pour le commerce et le développement, la CNUCED, et Amir Abdulla, le Coordinateur des Nations Unies pour l'Initiative céréalière de la mer Noire, se sont félicités du fait que les prix avaient baissé pendant cinq mois consécutifs : l'indice des prix alimentaires a diminué de près de 14% depuis le pic de mars de cette année.

M. Abdulla a expliqué que la chute des prix signifiait que ceux qui avaient accumulé des céréales, dans l'espoir de les vendre avec un plus grand profit, vendaient maintenant, ce qui signifiait qu'il y avait maintenant davantage d'approvisionnement alimentaire sur les marchés, entraînant une baisse supplémentaire des prix. Mme Grynspan, qui est également Coordinatrice de l'équipe de travail des Nations Unies mise en place pour aider les pays à faire face au triple choc économique aggravé par les effets de la guerre en Ukraine, a souligné que cela faisait une énorme différence en ce qui concerne la crise mondiale du coût de la vie.

À l'échelle mondiale, un nombre record de 345 millions de personnes dans plus de 80 pays sont actuellement confrontées à une insécurité alimentaire aiguë, tandis que jusqu'à 50 millions de personnes dans 45 pays risquent de sombrer dans la famine sans aide humanitaire.

En août, le Directeur exécutif du PAM, David Beasley, a déclaré que l'ouverture des ports de la mer Noire était « la chose la plus importante que nous puissions faire dès maintenant pour aider les affamés dans le monde ». Il a averti que, même si cela ne suffirait pas à lui seul à mettre un terme à la faim dans le monde, ramener les céréales ukrainiennes sur les marchés mondiaux améliorerait les chances d'empêcher la crise alimentaire mondiale de s'aggraver.

UNIC Ankara/Levent Kulu Le Secrétaire général de l'ONU António Guterres (à gauche) et le Président turc Recep Tayyip Erdoğan à la cérémonie de signature de l'initiative sur les céréales de la mer Noire à Istanbul.

5) Une collaboration continue est nécessaire pour un succès continu

L'ONU est parfaitement consciente que la poursuite en douceur des expéditions hors des ports ukrainiens nécessitera la collaboration continue de l'Ukraine et de la Russie. M. Abdulla a salué « l'esprit de collaboration » entre les parties à l'Initiative. Il a également noté le rôle particulier que la Türkiye et l'ONU jouent pour faire avancer le processus.

Cependant, sans fin de la guerre en vue, l'avenir est incertain.

L'Initiative actuelle peut se prolonger au-delà de ses 120 jours initiaux après la date de signature du 22 juillet, si les parties le souhaitent. L'équipe du CCM à Istanbul réfléchit déjà à la prolongation de l'accord. M. Abdulla reste positif, exprimant son espoir qu' « avec les efforts de médiation de l'ONU, ce ne sera pas vraiment un sujet de discussion ».