Pakistan : les inondations dévastatrices ont tué plus de 500 enfants

Les pluies dévastatrices dans ce pays d’Asie du Sud ont maintenant coûté la vie à au moins 528 enfants, selon les derniers chiffres du gouvernement.

« Chacun de ces décès est une tragédie qui aurait pu être évitée », a déclaré dans un communiqué Abdullah Fadil, Représentant de l’UNICEF au Pakistan, après une visite dans la province du Sindh.

« La triste réalité est que, sans une augmentation massive de l’aide, de nombreux autres enfants perdront la vie », a-t-il ajouté.

Lors d’une visite dans les zones touchées par les inondations, le Représentant de l’UNICEF s’est inquiété du sort des familles touchées par cette catastrophe. « La situation des familles est plus que sombre, et les histoires que j’ai entendues dressent un tableau désespéré », a détaillé M. Fadil.

© UNICEF/Azam Des enfants déplacés par les inondations attendent pour recueillir de l'eau potable au Baloutchistan, au Pakistan.

Des enfants « mal nourris »

Sur le terrain, des enfants sont « mal nourris », luttent contre la diarrhée, le paludisme ou la dengue, et beaucoup souffrent d’affections cutanées douloureuses. Beaucoup de mères sont elles-mêmes anémiques et mal nourries et ont des bébés de très faible poids.

Selon l’UNICEF, les mères sont épuisées ou malades et sont incapables d’allaiter. Des millions de familles ont été chassées de chez elles et ne disposent plus que de haillons pour se protéger du soleil brûlant, les températures dépassant les 40 degrés Celsius dans certaines régions.

Des jeunes enfants vivent à la belle étoile avec leurs familles, sans eau potable, sans nourriture et sans moyens de subsistance, exposés à un large éventail de nouveaux risques et dangers liés aux inondations - notamment les bâtiments endommagés, la noyade dans les eaux de crue et les serpents. Les infrastructures vitales dont dépendent les enfants ont été détruites ou endommagées, notamment des milliers d’écoles, de systèmes d’approvisionnement en eau et de centres de santé.

© UNICEF/Shehzad Noorani Une jeune fille vide l'eau recueillie dans le lit d'une rivière dans un village touché par les inondations au Pakistan. (archives)

16 millions d’enfants touchés par ces inondations

De nombreuses familles ont été obligées de chercher un abri sur des parcelles de terrain plus élevées, souvent le long des routes, ce qui met les enfants en danger, car les terres plus basses sont recouvertes d’énormes étendues d’eau stagnante, qui s’étendent à perte de vue. « Les serpents, les scorpions et les moustiques sont des menaces supplémentaires omniprésentes », a décrit le Représentant de l’UNICEF.

Au total, les Nations Unies estiment que 16 millions d’enfants ont été touchés par ces « super inondations ». Au moins 3,4 millions de filles et de garçons ont encore besoin d’une aide immédiate et vitale.

Face à cette situation, l’agence onusienne, qui travaille en étroite collaboration avec le gouvernement pakistanais et d’autres partenaires, veille à ce que les enfants touchés reçoivent le plus rapidement possible l’aide indispensable dont ils ont besoin.

Mais les besoins sont énormes et pour l’UNICEF, la réponse doit être à la hauteur de ce défi. Une troisième série de fournitures médicales et humanitaires essentielles de l’UNICEF - 36 tonnes supplémentaires - est en route pour le Pakistan et devrait arriver dans les prochains jours.